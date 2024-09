Hơn 11.460 cuộc hẹn thương mại B2B được xúc tiến tại ITE HCMC 2024

Diễn ra trong 3 ngày 5-7/9, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2024) đã khép lại thành công với hơn 11.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa 220 người mua quốc tế.

Du khách trải nghiệm các hoạt động trang trí đồ thủ công tại hội chợ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sau 18 lần tổ chức, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM đã trở thành sự kiện thường niên với chuỗi hoạt động đa dạng, hấp dẫn, nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu trong nước và quốc tế. Vị thế của ITE HCMC lần nữa được khẳng định khi được vinh danh tại Lễ trao giải World MICE Awards ở hạng mục Triển lãm thương mại tốt nhất châu Á.

Hội chợ năm nay có sự góp mặt của 700 đại biểu đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho các tổ chức du lịch của các quốc gia, đơn vị nghiên cứu du lịch, công ty, đại lý du lịch, cơ sở lưu trú, các hãng hàng không và các đơn vị vận chuyển cùng tập đoàn lớn…,

Trong thời gian diễn ra sự kiện, ITE HCMC 2024 đã đón khoảng khoảng 26.000 lượt khách tham quan, thành công xúc tiến hơn 11.460 cuộc hẹn thương mại B2B giữa 220 người mua quốc tế và hơn 450 đơn vị triển lãm. Đây là lần đầu tiên hội chợ chào đón người mưa quốc tế đến từ Bangladesh, Pakistan, Brazil, Cộng hòa Czech,... bên cạnh các thị trường du lịch truyền thống như Mỹ, Đức, Australia, Pháp, Ấn Độ,...

Đây cũng là lần đầu tiên kênh truyền hình CNN trực tiếp quảng bá sự kiện trên chương trình Marketplace Asia. Sự kiện đánh dấu cho sự hợp tác sâu rộng của TP.HCM với CNN, giúp lan tỏa hình ảnh điểm đến, văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, có hơn 2.700 tin bài về sự kiện đã được đăng tải trên báo đài, cập nhật các chương trình hoạt động và các đơn vị tham gia trên các kênh truyền thông quốc tế.

Chuỗi hội thảo đã được diễn ra, thu hút sự quan tâm của nhiều người làm trong ngành du lịch trong và ngoài nước và du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Với chủ đề "Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai", hội chợ đã thành công tổ chức 9 hội thảo, diễn đàn chuyên sâu, thu hút 16 diễn giả quốc tế và 39 diễn giả trong nước cùng hàng nghìn đại biểu đến tham dự.

Tại Diễn đàn Du lịch cấp cao "Chuyển đổi xanh, du lịch NET ZERO - Kiến tạo tương lai" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, đã xác định nhiệm vụ quan trọng của ngành du lịch trong thời gian tới gồm: phát triển du lịch gắn với đổi mới công nghệ, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính để tạo ra sản phẩm xanh độc đáo nhằm thu hút du khách, tăng cường công tác quản lý điểm đến, không có rác thải nhựa để hoàn thiện và phát huy hiệu quả của chính sách phát triển du lịch, đặc biệt là chuyển đổi số.

Hội thảo "Trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch bền vững", các chuyên gia cùng chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả và những khó khăn, thách thức khi vừa phát triển du lịch bền vững, vừa trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua du lịch.

Ngoài ra, chuỗi hội thảo cũng đã được diễn ra như "Định hướng thúc đẩy phát triển du lịch bền vững qua ESG" do Công ty Oxalis Adventure, Tạp chí Tri thức Znews.vn và Báo điện tử VnExpress phối hợp thực hiện; "Ứng dụng AI trong truyền thông quốc tế và du lịch bền vững" do PR Newswire phối hợp thực hiện; "Cơ sở dữ liệu và tiêu chí thực hành du lịch Net Zero" do Tạp chí Du lịch TP.HCM phối hợp thực hiện,...

Khách trải nghiệm cà phê từ thương hiệu sắp lên sàn TMĐT Amazon. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, Hội thảo "Dịch vụ thân thiện Halal - Điểm chạm của du khách Halal toàn cầu" và "Khám phá du lịch Ấn Độ: Kết nối ẩm thực và văn hóa" đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc, giúp thúc đẩy kinh tế và thương mại đầu tư.

Trong 3 ngày tổ chức, Hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động như workshop làm nến thơm, móc len, làm thẻ hành lý tái chế,... thu hút hàng trăm lượt khách tham gia.

Để kích cầu mua sắm du lịch, các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ và hàng không đã áp dụng những chương trình ưu đãi đến 50% dành cho du khách mua tour, đặt dịch vụ tại hội chợ.

Diễn ra vào ngày cuối cùng của Hội chợ, Ngày hội tiêu dùng dành cho công chúng cũng ghi nhận lượt khách tham quan tăng gấp 2 - 3 lần so với những ngày đầu mở cửa. Đây là năm đầu tiên ngành du lịch và công thương "bắt tay" tổ chức sự kiện lớn tại cùng địa điểm nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, quảng bá sản phẩm trực tiếp đến doanh nghiệp, du khách, và đặc biệt là người mua quốc tế.