Hỗn chiến trong cơn ghen vì người yêu cũ livestream trên TikTok

Ngày 15/9, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) cho biết đơn vị phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội triệu tập 12 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào tối 13/9.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng; triệu tập 3 đối tượng phục vụ điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đáng lưu ý, trong vụ việc này có một số đối tượng đang trong độ tuổi thanh thiếu niên, là học sinh các trường THPT, trường nghề.

Trước đó, đêm 13/9, Công an xã Thường Tín nhận được tin báo của người dân về việc 2 nhóm thanh thiếu niên có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại tiểu khu Nguyễn Du, xã Thường Tín.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Thường Tín đã chỉ đạo các lực lượng, triển khai các biện pháp, nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, rà soát, ngay trong đêm 13/9, Công an xã đã bắt giữ 2 nhóm thanh thiếu niên gồm 12 đối tượng.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình điều tra bước đầu xác định khoảng 21h ngày 13/9, nhóm thanh thiếu niên gồm: Lê Thanh Lâm (SN 2009), Nguyễn Hoàng Sơn (SN 2009), Nguyễn Cảnh Quân (SN 2008), Lương Thế Phong (SN 2006), Trần Văn Thành (SN 2008) và Nguyễn Đức Anh (SN 2008) đi uống nước tại thôn Nguyễn Du (xã Thường Tín).

Tại đây, Lâm thấy người yêu cũ Nguyễn L.A. đang livestream trên TikTok cùng nhóm bạn nên nổi cơn ghen, rủ cả nhóm bám theo. Dù chưa đủ tuổi lái xe, Lâm, Quân và Thành vẫn phóng xe máy chở bạn bè đi tìm "tình địch".

Khi gặp Doãn Văn Anh Hiếu (SN 2008) và Dương Hoàng Anh (SN 2008) đang đi cùng chị L.A., nhóm Lâm chặn đầu, chuẩn bị đánh. Lo sợ, Hiếu gọi em họ là Nguyễn Thế Bảo (SN 2006) cầu cứu.

Bảo lập tức rủ thêm Trần Hoài Nam (SN 2008), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2005), Nguyễn Gia Long (SN 2005), Nguyễn Bá Học (SN 2005) và Nguyễn Trọng Vinh (SN 2002) kéo đến. Hai nhóm thanh thiếu niên, hơn 10 người, lao vào truy đuổi nhau trên Quốc lộ 1A với tốc độ cao, rú ga, chửi bới, ném gạch, gây náo loạn cả khu vực.

Khi xe của Lâm và Nam đối đầu tại đường Nguyễn Phi Khanh, Học dùng áo vụt vào mặt Lâm khiến cả hai xe ngã đổ, kéo theo màn hỗn chiến. Chỉ khi người dân tới can ngăn, vụ việc mới dừng lại. Hậu quả, nhiều đối tượng bị xây xát, chấn thương phần mềm, trong đó có Lâm, Sơn, Thành, Phong và Nam.

Công an xã Thường Tín đã nhanh chóng vào cuộc, triệu tập 12 đối tượng để điều tra, gồm: Lâm, Sơn, Quân, Phong, Thành, Đức Anh, Nam, Hiếu, Hoàng Anh, Tùng, Bảo và Gia Long.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác giáo dục, quản lý, thường xuyên giáo dục con em nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; không để con em bị lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến cộng đồng.