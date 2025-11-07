Huế sau mưa lũ lịch sử

TP Huế vừa trải qua một trong những đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mưa xối xả suốt nhiều ngày. Nước sông Hương, sông Bồ dâng cao vượt mức báo động gây tình trạng ngập sâu ở nhiều vùng trũng và khu vực trung tâm đô thị. Bên cạnh Cầu Đập Đá, Nghênh Lương Đình (nhà thủy tạ, thời xưa, vua nghỉ ngơi hóng mát) gần đường Lê Duẩn, sau lưng là sông Hương, cũng trở thành thước đo nước của người dân trung tâm thành phố. Lúc ở đỉnh lũ, mực nước dâng lên quá nửa công trình và để lại lớp bùn non đặc quánh khi nước hạ. Hai ngày sau cơn lũ, nhân viên môi trường túc trực vệ sinh hàng giờ liền trả lại không gian xanh sạch cho di tích. Ảnh chụp lúc 15h30 ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.