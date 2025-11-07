Huế sau mưa lũ lịch sử

|
TP Huế vừa trải qua một trong những đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mưa xối xả suốt nhiều ngày. Nước sông Hương, sông Bồ dâng cao vượt mức báo động gây tình trạng ngập sâu ở nhiều vùng trũng và khu vực trung tâm đô thị. Bên cạnh Cầu Đập Đá, Nghênh Lương Đình (nhà thủy tạ, thời xưa, vua nghỉ ngơi hóng mát) gần đường Lê Duẩn, sau lưng là sông Hương, cũng trở thành thước đo nước của người dân trung tâm thành phố. Lúc ở đỉnh lũ, mực nước dâng lên quá nửa công trình và để lại lớp bùn non đặc quánh khi nước hạ. Hai ngày sau cơn lũ, nhân viên môi trường túc trực vệ sinh hàng giờ liền trả lại không gian xanh sạch cho di tích. Ảnh chụp lúc 15h30 ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Khu chợ Đông Ba dần nhộn nhịp trở lại sau 3 lần ngập. Trong mùi bùn đất vẫn còn vương, một số tiểu thương ít chịu ảnh hưởng cố gắng sắp xếp lại sạp. Gian hàng nằm ở mặt đường vẫn còn ướt, tường loang lổ dấu nước nhưng cũng tranh thủ dọn dẹp, kịp "lấy vía" kinh doanh cho ngày hôm sau. Xa xa, bóng dáng những người lính, công an, dân quân vẫn cần mẫn dọn rác, giúp người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Quốc Anh.
Lực lượng quân đội, dân quân làm việc giữa nền trời xám xịt, lúc cơn mưa trút xuống Huế lúc 15h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Đội dân quân tự vệ đang nghỉ ngơi dưới cơn mưa to, sau lưng là sông Đông Ba (nhánh sông Hương). Hình ảnh chụp lúc 16h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Hầm xe The Manor Crown - khu nhà phố đắt đỏ bậc nhất Huế - cuối cùng cũng rút nước sau hơn một tuần ngập nặng. Ban quản lý chung cư tích cực cào lớp bùn non vào khoảng 14h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Đại diện ban quản lý cho biết đơn vị phải nhờ sự can thiệp của hệ thống máy bơm để hút nước ra khỏi hầm. Trước đó, khoảng 10 ôtô, xe máy vẫn kẹt lại bên dưới vào thời điểm ngập nặng. Hình ảnh chụp vào khoảng 14h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Trận lụt cao, thời gian ngâm kéo dài cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Trên những con đường từng tấp nập nhất như Hùng Vương, Bà Triệu hay Lê Lợi, lớp bùn dày vẫn bám đặc dưới chân. Hình ảnh chụp rác chất thành từng đống trên đường Lê Quang Đạo lúc 15h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Những ngày sau lũ, nhờ sự giúp sức của quân đội, đường sá tại nhiều trục đường trong sạch trở lại. Hình ảnh chụp tại đường Bạch Đằng khoảng 15h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Nhà thờ Họ Ngô đường Chùa Ông bị rác và bùn đặc quánh bao vây. Hình ảnh chụp khoảng 14h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
Binh đoàn 986 vệ sinh bùn trên trục đường Tô Hữu. Cơn lũ đi qua, để lại thiệt hại nặng nề về tài sản, nhưng cũng hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương trợ của cộng đồng. Đây là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của thành phố bên dòng sông Hương. Hình ảnh chụp lúc 15h30 ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
