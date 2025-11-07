Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Huế sau mưa lũ lịch sử

  • Thứ sáu, 7/11/2025 17:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hai ngày sau khi nước rút, Huế vẫn còn ngổn ngang dấu tích của trận lũ được xem là lớn nhất trong nhiều năm qua.

con lu lich su hue anh 1

TP Huế vừa trải qua một trong những đợt lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mưa xối xả suốt nhiều ngày. Nước sông Hương, sông Bồ dâng cao vượt mức báo động gây tình trạng ngập sâu ở nhiều vùng trũng và khu vực trung tâm đô thị. Bên cạnh Cầu Đập Đá, Nghênh Lương Đình (nhà thủy tạ, thời xưa, vua nghỉ ngơi hóng mát) gần đường Lê Duẩn, sau lưng là sông Hương, cũng trở thành thước đo nước của người dân trung tâm thành phố. Lúc ở đỉnh lũ, mực nước dâng lên quá nửa công trình và để lại lớp bùn non đặc quánh khi nước hạ. Hai ngày sau cơn lũ, nhân viên môi trường túc trực vệ sinh hàng giờ liền trả lại không gian xanh sạch cho di tích. Ảnh chụp lúc 15h30 ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.

con lu lich su hue anh 2

Khu chợ Đông Ba dần nhộn nhịp trở lại sau 3 lần ngập. Trong mùi bùn đất vẫn còn vương, một số tiểu thương ít chịu ảnh hưởng cố gắng sắp xếp lại sạp. Gian hàng nằm ở mặt đường vẫn còn ướt, tường loang lổ dấu nước nhưng cũng tranh thủ dọn dẹp, kịp "lấy vía" kinh doanh cho ngày hôm sau. Xa xa, bóng dáng những người lính, công an, dân quân vẫn cần mẫn dọn rác, giúp người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Quốc Anh.
con lu lich su hue anh 3

Lực lượng quân đội, dân quân làm việc giữa nền trời xám xịt, lúc cơn mưa trút xuống Huế lúc 15h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.

con lu lich su hue anh 4

Đội dân quân tự vệ đang nghỉ ngơi dưới cơn mưa to, sau lưng là sông Đông Ba (nhánh sông Hương). Hình ảnh chụp lúc 16h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
con lu lich su hue anh 5

Hầm xe The Manor Crown - khu nhà phố đắt đỏ bậc nhất Huế - cuối cùng cũng rút nước sau hơn một tuần ngập nặng. Ban quản lý chung cư tích cực cào lớp bùn non vào khoảng 14h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.
con lu lich su hue anh 6

Đại diện ban quản lý cho biết đơn vị phải nhờ sự can thiệp của hệ thống máy bơm để hút nước ra khỏi hầm. Trước đó, khoảng 10 ôtô, xe máy vẫn kẹt lại bên dưới vào thời điểm ngập nặng. Hình ảnh chụp vào khoảng 14h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.

con lu lich su hue anh 7

Trận lụt cao, thời gian ngâm kéo dài cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Trên những con đường từng tấp nập nhất như Hùng Vương, Bà Triệu hay Lê Lợi, lớp bùn dày vẫn bám đặc dưới chân. Hình ảnh chụp rác chất thành từng đống trên đường Lê Quang Đạo lúc 15h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.

con lu lich su hue anh 8

Những ngày sau lũ, nhờ sự giúp sức của quân đội, đường sá tại nhiều trục đường trong sạch trở lại. Hình ảnh chụp tại đường Bạch Đằng khoảng 15h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.

con lu lich su hue anh 9

Nhà thờ Họ Ngô đường Chùa Ông bị rác và bùn đặc quánh bao vây. Hình ảnh chụp khoảng 14h ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.

con lu lich su hue anh 10

Binh đoàn 986 vệ sinh bùn trên trục đường Tô Hữu. Cơn lũ đi qua, để lại thiệt hại nặng nề về tài sản, nhưng cũng hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương trợ của cộng đồng. Đây là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của thành phố bên dòng sông Hương. Hình ảnh chụp lúc 15h30 ngày 6/11. Ảnh: Quốc Anh.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Cây sanh 100 năm tuổi bật gốc sau 'lũ chồng lũ' ở Huế

Ngày 4/11, cây cổ thụ trên đường Bạch Đằng bất ngờ bật gốc khi nước sông Đông Ba dâng cao trước sự bàng hoàng của nhiều người dân sống gần khu vực này.

17:26 4/11/2025

Khu đô thị đắt đỏ nhất Huế chìm trong biển nước

Huế tiếp tục chứng kiến đợt lũ lần 3 gây tê liệt hệ thống giao thông trên địa bàn ngày 3/11. Cư dân tại khối phức hợp cao tầng The Manor Crown Tower kêu cứu vì ôtô chìm trong biển ngập.

18:55 3/11/2025

Canh lu du doi cuon sap cau o Hue hinh anh

Cảnh lũ dữ dội cuốn sập cầu ở Huế

10:38 3/11/2025 10:38 3/11/2025

0

Rạng sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu tại Km20+25 trên tuyến tỉnh lộ 14B, đoạn nối xã Khe Tre với trung tâm TP Huế, bị sập do mưa lớn trở lại.

Vi Lê - Quốc Anh

cơn lũ lịch sử huế lũ lịch sử ở huế huế ngập nặng chung cư the manor

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý