Huyền thoại Honda Prelude gây sốt khi được hồi sinh

Lượng đơn đặt hàng Honda Prelude tại Nhật Bản đã cao gấp 8 lần mục tiêu doanh số mà hãng xe kỳ vọng.

Theo Motor1, chỉ một tháng sau khi chính thức mở bán tại Nhật Bản, Honda Prelude đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng cao gấp 8 lần mục tiêu doanh số.

Ban đầu, Honda dự báo chỉ có khoảng 300 người đặt mua Prelude mỗi tháng. Con số này thực tế đã đạt xấp xỉ 2.400 đơn cọc tại Nhật, ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 5/9 đến hết ngày 6/10.

Nhu cầu dành cho Honda Prelude mới đã lớn đến mức một vài đại lý Nhật Bản phải tạm ngừng nhận đặt hàng, bất chấp Honda đã có kế hoạch tăng cường sản xuất để rút ngắn thời gian chờ giao xe.

Honda cho biết phần lớn khách hàng đặt cọc mua Prelude thuộc nhóm trung niên và cao tuổi. Nhóm khách hàng Nhật Bản ở độ tuổi 50-60 tìm đến Prelude khi có nhu cầu sở hữu một chiếc xe chính hoặc xe thứ 2 trong garage.

Khoảng 63% khách hàng Nhật Bản chọn mua Honda Prelude màu trắng. Màu xám phổ biến thứ hai với khoảng 16% khách lựa chọn khi đặt cọc. Các màu đen (11%) và đỏ (10%) lần lượt xếp sau.

Ở Nhật Bản, Honda Prelude có giá khởi điểm gần 6,18 triệu yen, tương đương khoảng 41.000 USD . Phiên bản giới hạn 2 tông màu chỉ có thể mua trực tuyến với giá 6,48 triệu yen (xấp xỉ 43.000 USD ) nhưng hiện cháy hàng do nhu cầu tăng mạnh vượt quá khả năng sản xuất.

Honda Prelude mới dự kiến sớm có mặt tại các đại lý ở Mỹ trong thời gian tới. Chuyên trang Motor1 dự đoán khách hàng Mỹ có thể được mua Prelude với giá khoảng 40.000 USD .

Khi Honda “hồi sinh” Prelude, phân khúc coupe hiệu năng cao ở Nhật vẫn có những cái tên sở hữu giá cả phải chăng, bao gồm Toyota GR86, Subaru BRZ hay Mazda MX-5 Miata RF.

Tuy nhiên, chuyên trang Motor1 cho rằng Honda Prelude vẫn là mẫu xe có thể đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưa chuộng sự thoải mái và hiệu quả, không quá tập trung vào sức mạnh.

Dù vẫn là một sản phẩm ngách, màn ra mắt Nhật Bản của Honda Prelude được đánh giá đã thành công vượt ngoài mong đợi.

Bản thân Honda dường như cũng đánh giá thấp sức hút của Prelude khi hồi sinh mẫu xe huyền thoại. Hãng xe Nhật Bản lúc này đang phải đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ hơn dự kiến dành cho Honda Prelude.