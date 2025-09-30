Honda tạo ra motor Pokémon ngoài đời thật, vừa tự đi vừa chở người

Mẫu xe ý tưởng trông như một con Koraido ngoài đời thật với kích thước cỡ lớn và ngoài hình độc đáo

Không phải linh vật thể thao hay tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, đây thực sự là một chiếc mô tô concept cực kỳ khác lạ do Honda chế tạo. Cuối tuần qua tại chặng MotoGP Nhật Bản ở trường đua Motegi, hãng đã giới thiệu mẫu xe mang tên Honda Koraidon, lấy cảm hứng từ Pokémon huyền thoại và đáng chú ý là nó hoàn toàn vận hành được.

Honda hợp tác chặt chẽ với The Pokémon Company để tạo ra “bản sao gần như kích thước thật” của nhân vật Koraidon trong trò chơi Pokémon Scarlet.

Thay vì đứng bằng 2 chân như nguyên bản, chiếc xe được biến thể với 2 bánh khổng lồ nhưng vẫn tái hiện chi tiết thân đỏ rực, phần lưng xanh đóng vai trò tay lái, cùng mái tóc xanh, hồng và trắng uốn lượn.

Mẫu xe concep được lấy ý tưởng từ nhân vật Koraidon trong Pokémon. Ảnh: Honda.

Ý tưởng này khởi nguồn từ năm ngoái trong dự án “Người lớn nỗ lực, biến giấc mơ trẻ thơ thành sự thật” của Toyota Engineering Society. Khoảng 40 kỹ sư từ mảng mô tô và thiết bị công suất của Honda đã tham gia chế tạo.

Honda không tiết lộ hệ truyền động, nhưng chiếc xe được tích hợp công nghệ tự cân bằng tiên tiến để tránh ngã đổ. Kích thước đồ sộ khiến tính năng này trở nên cực kỳ cần thiết.

Điều bất ngờ nằm ở cách vận hành: xe không chạy nhờ bánh mà chính đôi chân trước sau của Koraidon chuyển động qua lại, đẩy xe tiến lên với tốc độ đi bộ. Hồi đầu tháng 8, một số khán giả đặc biệt tại giải đua endurance 8 Hours ở Suzuka đã được thử cưỡi Koraidon, sống trọn trải nghiệm như trong thế giới Pokémon.