Marc Márquez vô địch MotoGP 2025, sánh ngang Valentino Rossi

Tay đua người Tây Ban Nha Marc Márquez đã chính thức lên ngôi vô địch MotoGP thế giới lần thứ 7 sau chặng đua tại Nhật Bản, khép lại hành trình trở lại đỉnh cao sau 6 năm đầy gian nan với chấn thương và phẫu thuật.

Ducati Lenovo Team MotoGP đã có một ngày tuyệt vời tại trường đua Twin Ring Motegi khi Marc Márquez giành thêm một dấu mốc lịch sử: chức vô địch thế giới MotoGP 2025, danh hiệu đầu tiên của anh kể từ năm 2019. Với việc về đích thứ hai sau đồng đội Francesco Bagnaia, Márquez đã tạo khoảng cách điểm số không thể san lấp với 5 chặng còn lại, chính thức đăng quang sớm.

Kịch bản định mệnh trên đường đua Nhật Bản

Trước chặng đua, Marc Márquez chỉ cần ghi nhiều hơn em trai Álex Márquez (đội Gresini Racing) ít nhất 3 điểm để chạm tay vào chức vô địch. Kết quả, anh về nhì sau Bagnaia, trong khi Álex chỉ cán đích thứ sáu. Điều này giúp Marc nới rộng khoảng cách lên tới 201 điểm và chính thức giành ngôi vương.

Với khoảng cách 201 điểm so với vị trí thứ hai của người em trai Álex Márquez, tay đua của đội Ducati Lenovo Team MotoGP Marc Márquez đã chính thức vô địch sớm mùa giải 2025.

Tay đua Joan Mir của Honda hoàn tất podium với vị trí thứ ba, trong khi Álex Márquez là người đầu tiên tiến lại ôm chúc mừng anh trai trong khoảnh khắc xúc động sau khi xe dừng lại. Khi cán đích, Marc Márquez ôm mặt, bật khóc, rồi hét lớn khi nhận ra mình đã trở lại ngai vàng sau 2.184 ngày.

Hành trình trở lại sau 100 cú ngã và 4 ca phẫu thuật

Marc Márquez dừng xe trước màn hình lớn, nơi chiếu lại hành trình 6 năm khắc nghiệt với hơn 100 lần ngã và 4 lần phẫu thuật. Trên bục đăng quang, anh khắc tên mình lên tấm bảng bạc của chiếc cúp Tower of Champions danh giá.

Hình ảnh Marc Márquez xem lại hành trình 2.184 ngày trở lại ngôi vương MotoGP tại đích đến khiến nhiều người xúc động, và đây được xem là một trong những lần "trở lại" vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao chuyên nghiệp toàn cầu.

Marc Márquez chia sẻ: "Thật khó để nói thành lời… Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Nó thực sự rất khó khăn, nhưng giờ tôi đã thấy bình yên trong lòng. Tôi đã mắc sai lầm lớn trong sự nghiệp, đó là trở lại quá sớm sau ca phẫu thuật. Nhưng tôi đã chiến đấu, chiến đấu không ngừng - và cuối cùng tôi lại chiến thắng. Giờ thì tôi có thể mỉm cười với chính mình".

Francesco Bagnaia chiến thắng, Marc Márquez đăng quang

Francesco Bagnaia xuất phát từ pole và nhanh chóng tạo khoảng cách hơn 1 giây với Pedro Acosta (KTM). Marc Márquez bám sát ở vị trí thứ ba. Đến vòng 7, Bagnaia vẫn kiểm soát thế trận, trong khi Marc gặp khó khăn để theo kịp Acosta, tạo cơ hội cho Joan Mir áp sát.

Marc Márquez bất ngờ tăng tốc, vượt qua Acosta ở vòng 11, nhưng khi ấy khoảng cách với Bagnaia đã là 4 giây. Trong nửa sau cuộc đua, Acosta tụt lại vì thiếu độ bám, còn Mir tận dụng để leo lên vị trí thứ ba và giành một podium hiếm hoi sau mùa giải đầy thất vọng với 10 lần không thể hoàn thành chặng (DNF).

Marc Márquez đã có 3 chiến thắng chặng tại trường đua Twin Ring Motegi vào các năm 2016, 2018 và 2019 cùng đội Repsol Honda Team. Năm nay, anh về vị trí thứ hai sau người đồng đội Francesco Bagnaia.

Khoảnh khắc kịch tính đến khi xe của Bagnaia bốc khói nhẹ trong giai đoạn cuối, khiến cả đội Ducati lo lắng. Dù vậy, anh vẫn kịp đưa chiếc xe về đích an toàn, giành chiến thắng chặng thứ hai trong mùa giải.

Francesco Bagnaia cho biết: "Ngày hôm nay ánh đèn sân khấu phải thuộc về Marc. Anh ấy xứng đáng. Tôi cũng hạnh phúc với chiến thắng này, chỉ tiếc là nó đến khá muộn trong mùa giải. Hy vọng từ đây tôi sẽ tiếp tục giữ phong độ để cạnh tranh".

Với những tín đồ hâm mộ môn thể thao tốc độ này, sự trở lại của Marc Márquez không chỉ là một kỳ tích của MotoGP mà còn là một bài học về sự phấn đấu hết mình để đạt đến ngày vinh quang.

Chức vô địch thứ bảy của Marc Márquez không chỉ khẳng định bản lĩnh và nghị lực phi thường của tay đua 32 tuổi, mà còn viết tiếp một chương rực rỡ trong lịch sử MotoGP. Sau tất cả những cú ngã, những ca mổ và những tháng ngày bị nghi ngờ, "người hùng xứ Catalonia" đã trở lại đúng vị trí vốn thuộc về mình – đỉnh cao thế giới tốc độ. Với chức vô địch này, Marc Márquez đã sánh ngang thành tích của huyền thoại Valentino Rossi, người đã giải nghệ MotoGP vào năm 2021.