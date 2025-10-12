'Kẻ nguy hiểm nhất TikTok' bị YouTube cấm cửa

Ngay khi thông báo trở lại với kênh YouTube mới, Andrew Tate đã bị nền tảng "đánh bay" kênh sau 1 giờ.

Ngày 10/10, 3 năm sau lệnh cấm đầu tiên của YouTube vào năm 2022, Andrew Tate đã trở lại với kênh mới mang tên TateSpeechTV. Influencer được mệnh danh "kẻ nguy hiểm nhất TikTok" thậm chí đăng dòng trạng thái trên X với nội dung cảm ơn YouTube vì "đã tôn trọng quyền tự do ngôn luận".

Thế nhưng, màn ăn mừng của Tate kéo dài không đầy 1 giờ, khi dân mạng phát hiện kênh YouTube này đã không còn tồn tại ngay sau thông báo.

Lần thứ 2 bị YouTube cấm cửa

Thông báo "kênh không khả dụng" lại xuất hiện, cho thấy Tate đã bị cấm một lần nữa. YouTube sau đó đã xác nhận rằng quyết định này liên quan đến quy định cấm người dùng đã bị khóa trước đó hoặc xuất hiện trên các kênh mới.

Link chia sẻ kênh mới của Tate đã bị khóa sau 1 giờ.

Tháng 8/2022, YouTube lần đầu tiên ban hành lệnh cấm đối với Andrew Tate, theo đó cấm vĩnh viễn tất cả các kênh liên kết với người này vì vi phạm chính sách về ngôn từ kích động thù địch và điều khoản dịch vụ của nền tảng.

Sau lệnh cấm, nội dung của Tate vẫn tiếp tục lưu hành trên nền tảng thông qua các tài khoản người hâm mộ và người đăng tải lại. Kể từ đó, YouTube liên tục xóa hàng nghìn kênh liên quan và hàng trăm nghìn video cố gắng lách lệnh cấm.

Nội dung của Tate bị cáo buộc cổ súy ngôn từ thù địch và kỳ thị phụ nữ, thường nhắm vào các nhóm cụ thể và thúc đẩy những gì các nhà phê bình mô tả là nam tính độc hại. Vào thời điểm đó, kênh chính của người này có hơn 700.000 người đăng ký và nhận về nhiều phản ứng mạnh mẽ, cả ủng hộ lẫn chỉ trích.

Cùng với YouTube, Facebook, Instagram và TikTok cũng đã xóa tài khoản của Tate vì những vi phạm tương tự. Lệnh cấm được đưa ra sau làn sóng phản đối ngày càng tăng đối với chương trình trực tuyến trị giá 49 USD /tháng của anh, hứa hẹn dạy cho đàn ông trẻ tuổi cách trở nên giàu có và quyền lực - thứ bị chỉ trích là lợi dụng người hâm mộ tuổi teen.

YouTube vẫn hưởng lợi từ Andrew Tate?

Tuy nhiên, lệnh cấm mới nhất của YouTube đối với Tate đồng thời khơi mào một làn sóng tranh cãi về kiểm duyệt trực tuyến và tính công bằng.

Nhiều người chỉ ra rằng bất chấp lệnh cấm trước đó, các clip và bài phỏng vấn của Tate vẫn được lan truyền rộng rãi trên YouTube thông qua các tài khoản do người hâm mộ điều hành. Một số video này thậm chí còn có quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng, dẫn đến cáo buộc rằng YouTube đang hưởng lợi gián tiếp từ nội dung của anh.

Andrew Tate bị nhiều nền tảng lớn cấm cửa. Ảnh: Tate Updates/X.

Trong bài viết vào tháng 6 năm nay, tờ Independent trích dẫn nghiên cứu tiết lộ rằng YouTube vẫn thu được lợi nhuận từ Andrew Tate, mặc dù đã cấm anh ta khỏi nền tảng của họ.

Theo đó, tổ chức Center for Countering Digital Hate (Trung tâm chống thù hận trên mạng xã hội) cũng phát hiện các video tự nhận là người ghét phụ nữ vẫn đang thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, nơi chúng có các quảng cáo tạo ra lợi nhuận và dễ dàng tiếp cận với người xem từ 13 tuổi trở lên.

Tate, người hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc về tội hiếp dâm và buôn người ở Anh, vẫn tiếp tục được chú ý nhờ việc xuất hiện với tư cách khách mời trên các podcast và video do người hâm mộ thực hiện trên YouTube, dù đã bị cấm từ năm 2022.

Các nhà nghiên cứu phát hiện cả quảng cáo trong luồng và trong nguồn cấp dữ liệu từ các thương hiệu lớn đều được hiển thị bên cạnh hoặc trên các video có nội dung Tate quảng bá, tuyên bố kỳ thị phụ nữ - rõ ràng vi phạm nguyên tắc về ngôn từ kích động thù địch của nền tảng. Điều này trái ngược chính sách của YouTube yêu cầu các kênh muốn kiếm tiền phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng của nền tảng, bao gồm các chính sách về ngôn từ kích động thù địch.

Imran Ahmed, Giám đốc điều hành của Center for Countering Digital Hate, cảnh báo rằng YouTube đã tạo ra một hệ thống kiếm lợi từ "nhân vật nguy hiểm" của Tate, trong khi vẫn tạo ảo tưởng rằng nội dung của anh ta bị cấm.

Người phát ngôn của YouTube chia sẻ với Independent rằng: "Các kênh của Andrew Tate đã bị chấm dứt vào năm 2022. Kể từ đó, chúng tôi đã xóa hàng trăm nghìn video và chấm dứt hàng nghìn kênh cố gắng lách quyết định ban đầu đó".

Tuy nhiên, đại diện này giải thích rằng giống như tất cả người dùng bị chấm dứt tài khoản, không phải tất cả nội dung có sự góp mặt của Andrew Tate đều sẽ bị xóa. Chỉ có 11 video từ báo cáo được chia sẻ với chúng tôi để xem xét - phần lớn đã bị xóa vì vi phạm Điều khoản Dịch vụ, và YouTube đã chấm dứt một số kênh nổi bật.