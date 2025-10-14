Kết cục khi 'ép' xe điện Trung Quốc chạy một triệu km

Li Auto L9 không thể chạm mốc ODO kỳ vọng, tuy nhiên hư hỏng của chiếc EREV không nằm ở motor điện.

Theo InsideEVs, Faker Auto Group - một đại lý ôtô ở Nga - đã mua xe điện phạm vi mở rộng (EREV) Li Auto L9 với mục đích ban đầu là “ép” chiếc xe hoàn thành quãng đường một triệu km. Kết quả, chiếc EREV xuất hiện hư hỏng ở mốc 307.000 km, nhưng motor điện không phải là nguyên nhân.

Cụ thể, chiếc EREV đã gặp hư hỏng nặng ở động cơ xăng, khiến xe không thể tiếp tục hoạt động. Theo InsideEVs, sự cố với Li Auto L9 là khá nghiêm trọng.

Bộ tăng xích cam của động cơ bị hỏng, khiến pít-tông va đập vào nắp quy-lát và gần như phá hủy toàn bộ hệ thống. Nắp cò và đầu xi-lanh của xe chứa đầy mảnh vỡ trục cam cùng vụn vỡ của các xupap. Mức độ phá hoại nghiêm trọng đến mức InsideEVs nhận định đây là một “thảm họa” cơ khí.

Dù vậy, chủ sở hữu được cho là vẫn “trung thành” với mẫu crossover thương hiệu Trung Quốc. Sau khi thay động cơ, chiếc Li Auto L9 trong vụ việc này vẫn được sử dụng thêm khoảng 38.600 km nữa.

Trên các dòng EREV như Li Auto L9, motor điện đóng vai trò chính trong hệ truyền động của xe. Động cơ xăng tăng áp 1.5L chỉ bật lên khi cần thiết nhằm kéo dài phạm vi hoạt động của xe trong trường hợp pin cạn.

Thiết lập motor kép trên Li Auto L9 có thể cung cấp công suất đầu ra tối đa 449 mã lực, đi kèm gói pin dung lượng 44,5 kWh cho phạm vi hoạt động thuần điện 280 km, công bố theo chu trình CLTC.

Khi có thêm sự tham gia của động cơ xăng, Li Auto L9 có thể đạt phạm vi hoạt động kết hợp hơn 1.410 km.