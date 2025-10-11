CATL bác bỏ tin đồn về pin thể rắn

Gã khổng lồ ngành pin Trung Quốc phủ nhận bắt đầu sản xuất hàng loạt pin thể rắn từ năm 2027.

Theo Car News China, CATL đã chính thức phủ nhận tin đồn cho rằng gã khổng lồ ngành pin Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt pin thể rắn vào năm 2027. Trước đó, vài KOL tại Trung Quốc cho rằng CATL sẽ sớm thương mại hóa pin thể rắn dung lượng 450 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động đến 2.000 km.

“Việc thương mại hóa pin thể rắn, bao gồm phát triển chuỗi cung ứng, vẫn còn khá xa vời. CATL sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ pin thể rắn, duy trì chuyên môn kỹ thuật hàng đầu trong ngành và dự kiến sản xuất quy mô nhỏ vào năm 2027”, CATL cho biết trong một phản hồi gửi đến Car News China.

Bên cạnh đó, CATL cũng chưa từng chính thức đề cập đến dòng pin có thể cung cấp phạm vi hoạt động 2.000 km cho xe điện.

Thông tin trên phù hợp với những gì CATL từng tuyên bố hồi năm 2024. Hãng pin Trung Quốc cho biết sẽ bắt đầu sản xuất pin thể rắn ở quy mô nhỏ tại Trung Quốc vào năm 2027, quá trình sản xuất hàng loạt và ứng dụng ở quy mô rộng hơn dự kiến triển khai từ năm 2030.

Nhiều chuyên gia trong ngành cũng đồng tình với kế hoạch của CATL. Hồi tháng 7, bà Wang Fang - nhà khoa học trưởng của Trung tâm nghiên cứu công nghệ ôtô Trung Quốc - khẳng định việc sản xuất hàng loạt pin thể rắn vẫn cần nhiều năm nữa mới trở thành hiện thực.

Pin thể rắn chưa thể sớm được thương mại hóa. Ảnh minh họa: InsideEVs.

Lý giải các tin đồn bên trên về pin thể rắn của CATL, Car News China cho rằng rất có thể chúng bắt nguồn từ các tin tức hồi tháng 4/2023, khi CATL ra mắt pin ngưng đặc (condensed battery), với mức lưu trữ năng lượng 500 Wh/kg và dành riêng cho máy bay chở khách.

Tuy nhiên, loại pin này của CATL không phải là pin thể rắn. Công nghệ pin ngưng đặc là một bước tiến của công nghệ lưu trữ năng lượng dựa trên lithium, sử dụng chất điện phân đặc biệt ở trạng thái ngưng tụ, tồn tại ở dạng gel và thu hẹp khoảng cách giữa pin thường với pin thể rắn.

Theo Car News China, điều này cũng đồng nghĩa CATL đang không thiếu các loại pin mới. Tháng 11 năm ngoái, CATL giới thiệu pin Tectrans dung lượng 1.000 kWh để trang bị cho xe tải hạng nặng.

Chỉ mới tháng trước, hãng này công bố pin natri-ion Naxtra, cung cấp phạm vi hoạt động 500 km nhờ mật độ lưu trữ năng lượng 175 Wh/kg, tương đương hầu hết pin LFP trên thị trường.

Trong khuôn khổ triển lãm IAA Munich 2025, CATL cũng ra mắt pin Shenxing Pro, được nội địa hóa cho các nhà sản xuất ôtô châu Âu. Loại pin này cung cấp phạm vi hoạt động tối đa đến 758 km theo chuẩn WLTP, sở hữu tuổi thọ 12 năm hoặc 1 triệu km, chỉ bị hao hụt 9% dung lượng khả dụng sau khoảng 200.000 km sử dụng.

Pin Shenxing của CATL được quảng bá chỉ hao hụt 9% dung lượng khả dụng sau 200.000 km. Ảnh: CATL.

Riêng với pin thể rắn, CATL tiếp tục nhấn mạnh vai trò của công nghệ này với hãng thông qua hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển.

“Hiện tại, những thách thức khoa học trong ngành pin thể rắn phần lớn đã được giải quyết, mặc dù vẫn còn tồn đọng một vài vấn đề kỹ thuật”, CATL chia sẻ.