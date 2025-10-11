Siết luật với xe hybrid, phải chạy 100 km thuần điện mới được ưu đãi

Chính sách ưu đãi thuế với xe hybrid hay PHEV tại Trung Quốc dần được siết chặt, khi các bộ ngành đưa ra tiêu chuẩn về quãng đường hoạt động và mức tiêu hao nhiên liệu.

Ba bộ ngành Trung Quốc vừa ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho xe năng lượng mới (NEV) được hưởng ưu đãi thuế mua xe trong giai đoạn 2026-2027. Quy định nâng cao đáng kể yêu cầu với xe hybrid sạc ngoài, buộc các mẫu này phải đạt tối thiểu 100 km khi chạy hoàn toàn bằng điện.

“Những điều chỉnh này phản ánh sự phát triển nhanh của công nghệ pin và hệ truyền động mở rộng. Bằng cách nâng ngưỡng kỹ thuật, chính phủ muốn khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư R&D, loại bỏ sản phẩm lạc hậu và chuyển hướng từ tăng trưởng về số lượng sang phát triển chất lượng cao", Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc, nói với tờ NBD.

Theo quy định mới, xe thuần điện phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia GB 36980.1-2025, nghiêm ngặt hơn khoảng 11% so với trước đây. Trong khi đó, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) sẽ chịu tác động lớn nhất khi phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện tăng gấp đôi, từ 43 km lên tối thiểu 100 km.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe PHEV cũng bị khống chế chặt hơn: phải thấp hơn 70% giới hạn tiêu chuẩn với xe dưới 2.510 kg và thấp hơn 75% với xe nặng hơn. Ngoài ra, lượng điện tiêu hao không được vượt quá 140-145% chuẩn quy định tùy trọng lượng xe.

Chiếc Qin Plus từ BYD có thể chịu ảnh hưởng, mất ưu đãi thuế nếu không nâng cấp pin. Ảnh: BYD.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Các mẫu xe đã có tên trong danh mục miễn thuế trước 31/12/2025 và đáp ứng được yêu cầu mới sẽ được tự động chuyển sang danh mục năm 2026, trong khi những xe không đạt chuẩn sẽ bị loại khỏi danh sách ưu đãi.

Giới phân tích cho rằng quy định này sẽ tạo biến động lớn trên thị trường. Theo ước tính của NBD, khoảng 40% xe hybrid sạc ngoài đang bán tại Trung Quốc hiện chưa đạt mức 100 km chạy điện. Nhiều hãng dự kiến tung ưu đãi mạnh hoặc giảm giá vào cuối năm để xả hàng tồn không còn phù hợp với tiêu chuẩn mới. Ngược lại, các mẫu cao cấp như Aito M5 (230 km), BYD Tang DM-i (175 km) hay Li Auto L8 (225 km) đều vượt xa ngưỡng yêu cầu và sẽ hưởng lợi từ chính sách này.

Ở nhóm phổ thông, một số phiên bản của BYD Qin Plus, Qin L hay Geely Galaxy A7 có thể mất ưu đãi thuế từ năm 2026 nếu không được nâng cấp pin. Giới quan sát cho rằng động thái siết tiêu chuẩn này sẽ buộc các hãng phải đầu tư nghiêm túc hơn cho công nghệ điện hóa, qua đó tái định hình toàn bộ phân khúc PHEV tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.