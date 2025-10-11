Mùa 'bắt đáy' ôtô lại đến, xe sang giảm hàng trăm triệu đồng

Nhiều hãng xe hạng sang đang triển khai ưu đãi hàng trăm, thậm chí hơn một tỷ đồng cho các sản phẩm vào mùa cuối năm.

Quý IV là giai đoạn các thương hiệu nâng mức ưu đãi, đương nhiên nhiều hãng xe hạng sang cũng không ngoại lệ. Chỉ trong vài ngày đầu tháng 10, hàng loạt thương hiệu xe hạng sang đã triển khai giảm giá hàng trăm triệu đồng.

Mercedes-Benz giảm hơn cả tỷ đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, 2 mẫu xe Mercedes-AMG SL 43 và Mercedes-AMG C 43 4MATIC đang được giảm tiền mặt tại đại lý. Cụ thể, chiếc SL 43 được giảm từ 5,899 tỷ xuống còn 4,893 tỷ đồng . Mẫu xe đàn anh của C 300 AMG - chiếc C 43 AMG nay có giá 1,799 tỷ, thấp hơn giá niêm yết 400 triệu đồng.

Theo nhân viên tư vấn, đây là chương trình khuyến mại nhằm xả kho lô xe tồn sản xuất năm 2023 của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Số lượng xe và màu sắc cũng khá hạn chế, tuỳ vào tình trạng của kho.

Mercedes-AMG C 43 4MATIC được giảm đến 400 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Paultan.

Mercedes-AMG SL 43 là mẫu roadster mui trần sở hữu động cơ I4 2.0L turbo cho công suất 381 mã lực, kết hợp với hộp số 9 cấp AMG Speedshift MCT. Trong khi đó, Mercedes-AMG C 43 sở hữu máy xăng tương tự, nhưng có công suất 408 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm. Đây là dòng xe thuần AMG đầu tiên từng được lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu.

Dù được giảm sâu, mức giá cao cùng tình hình ảm đạm của thị trường xe thể thao, xe sang tại Việt Nam vẫn khiến 2 mẫu "xe chơi" của Mercedes-Benz gặp khó, đặc biệt khi cả SL 43 và C 43 đều là 2 cái tên không quá nổi bật nếu đặt cạnh các đại diện cùng tầm giá .

Volkswagen giảm đến 200 triệu đồng

Tại đại lý Volkswagen, các mẫu SUV, MPV đầu bảng đều đang được áp dụng ưu đãi tiền mặt. Theo nhân viên tư vấn, khách hàng mua Viloran số VIN 2024 được giảm trực tiếp 100 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, người mua còn nhận thêm bệ bước điện LED, gói phụ kiện chính hãng, phiếu bảo dưỡng trị giá 68 triệu đồng.

Trong khi đó chiếc Teramont đang giảm trực tiếp 200 triệu, đưa giá bán về mức 1,788 tỷ đồng . Khách hàng mua xe cũng được tặng kèm phiếu bảo dưỡng và gói phụ kiện.

Khách hàng mua Touareg được giảm hơn 300 triệu đồng tuỳ vào phiên bản. Ảnh: S.T.

Touareg phiên bản Elegance nay có giá 2,368 tỷ, thấp hơn mức niêm yết 331 triệu đồng. Phiên bản Luxury được giảm từ 3,099 tỷ xuống còn 2,768 tỷ đồng . Khách hàng mua Touareg bản Highline hay R-line sẽ nhận được camera 360 độ và gói OCP 3 lần/3 năm từ hãng.

Jeep Wrangler giảm khủng ở đại lý

Mẫu xe địa hình Jeep Wrangler Rubicon với giá niêm yết hơn 4 tỷ đồng nay được bán tại đại lý với giá chỉ khoảng 2,8 tỷ đồng . Đây là chương trình giảm giá được đại lý Jeep đăng tải dành riêng trong tháng 10. Ngoài ra, người mua cũng được tặng kèm phụ kiện chính hãng và các quà tặng khác khi mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán trước ngày 30/10.

Wrangler Sahara cũng được giảm từ 3,886 tỷ xuống còn 2,638 tỷ đồng tại đây. Mẫu bán tải Gladiator có giá 4,248 tỷ nay cũng đang hưởng ưu đãi tiền mặt, đưa giá bán về mức 3,885 tỷ đồng ở đại lý.

Chiếc Gladiator tại Việt Nam nay có giá chưa đến 3,9 tỷ đồng .

Trong khi đó, người mua Jeep Grand Cherokee L được giảm từ 5,68 tỷ xuống còn 3,488 tỷ đồng trong tháng 10.

Các chương trình giảm giá sâu trong tháng 10 cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở phân khúc xe sang. Đây cũng là động thái quen thuộc của các hãng trước mùa cao điểm mua sắm cuối năm. Với mức ưu đãi hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng , người mua xe hạng sang trong giai đoạn này có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn, trong khi đại lý kỳ vọng kích cầu và giải phóng lượng xe tồn