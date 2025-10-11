Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người Việt mua 291 xe máy mỗi giờ

  • Thứ bảy, 11/10/2025 14:02 (GMT+7)
  • 14:02 11/10/2025

Tính riêng trong 5 thành viên VAMM, doanh số xe máy tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm đã vượt 1,9 triệu chiếc.

Xe máy trưng bày tại một đại lý của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: Bối Hạ.

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố số liệu bán hàng quý III. Cụ thể, doanh số xe máy của 5 thành viên VAMM tại Việt Nam đạt 621.732 xe trong giai đoạn tháng 7-9, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số 5 thành viên VAMM đạt hơn 1,9 triệu chiếc. Số liệu này tương đương với việc cứ mỗi ngày từ đầu năm, người Việt đã mua hơn 6.982 xe máy. Mỗi phút trôi qua trong năm 2025, người Việt lại mua gần 291 xe máy từ 5 thành viên hiệp hội.

Bên cạnh 5 thành viên VAMM, thị trường Việt vẫn còn nhiều hãng khác tham gia, bao gồm các thương hiệu xe máy điện như VinFast, Yadea, Selex Motors, Dat Bike, DKBike... bên cạnh hãng tay ga Lambretta vừa ra mắt và loạt thương hiệu môtô phân khối lớn như Ducati, Triumph, Harley-Davidson, Husqvarna...

xe may anh 1

Lambretta vừa chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam.

Theo dữ liệu thu thập bởi Motorcycles Data, tính đến hết tháng 8, Honda và Yamaha đang là những cái tên sở hữu doanh số tốt nhất thị trường xe máy Việt Nam.

VinFast xếp thứ ba toàn thị trường nhờ doanh số tăng trưởng 447% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, VinFast tạm thời là hãng xe máy điện bán chạy nhất Việt Nam, xếp sau là Yadea và nhiều thương hiệu xe 2 bánh thuần điện khác.

Cũng theo dữ liệu của Motorcycles Data, Việt Nam hiện là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới. Nếu chỉ xét riêng doanh số xe máy điện, Việt Nam đang là thị trường lớn đứng thứ ba toàn cầu.

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang nóng dần. Các thương hiệu VinFast, Yadea ra mắt sản phẩm mới, Honda cũng nhảy vào với 2 xe máy điện đầu tiên. Ngay cả Lambretta vừa trở lại Việt Nam cũng trưng bày mẫu concept scooter thuần điện mang tên Lambretta Elettra.

Bên cạnh trạm sạc công cộng, nhiều khả năng hệ thống trạm đổi pin sẽ là yếu tố quan trọng định đoạt kết quả cuộc đua ở mảng xe máy điện tại Việt Nam.

Hiện, Selex Motors đã triển khai xong một mạng lưới trạm đổi pin khá rộng lớn, VinFast công bố kế hoạch mở 150.000 trạm hoán đổi pin còn Honda, TMT Motors cũng đã ấp ủ kế hoạch cho hệ thống này.

Thị trường xe máy xăng TP.HCM yên bình trước đề án kiểm soát khí thải

Lượng khách tham quan, mua xe tại các đại lý xe máy xăng ở TP.HCM tương đối ổn định, không có biến động quá lớn giữa lúc xuất hiện thông tin về đề án kiểm soát khí thải.

11:19 22/8/2025

Người dân TP.HCM có nên mua xe máy xăng lúc này?

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông tại TP.HCM không cấm hoàn toàn xe máy xăng, cũng không cấm ngay lập tức với loại phương tiện giao thông này.

18:54 19/8/2025

