Diện mạo thị trường xe máy điện Việt

VinFast đang là "đầu tàu" giúp thị trường xe máy điện Việt Nam xếp thứ ba thế giới. Tuy nhiên, các hãng xe khác đã sẵn sàng thách thức vị thế của VinFast.

Theo dữ liệu thu thập bởi MotorCycles Data, Việt Nam đang là thị trường xe máy lớn thứ tư thế giới. Trong đó, lượng tiêu thụ xe máy điện ở Việt Nam cao thứ ba toàn cầu, đóng góp không nhỏ vào vị thế hiện tại của thị trường xe 2 bánh Việt Nam.

Hãng tăng trưởng nóng, hãng vừa bắt đầu

Theo MotorCycles Data, tổng lượng tiêu thụ xe 2 bánh tại Việt Nam tính đến hết tháng 8 đạt 2,08 triệu chiếc, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda và Yamaha tiếp tục là những cái tên dẫn đầu, VinFast đứng thứ ba nhờ doanh số tăng trưởng đến 447% so với 8 tháng đầu năm 2024.

Yadea cũng ghi nhận đà tăng trưởng doanh số khá tốt tại Việt Nam. Thương hiệu xe máy điện Trung Quốc bán tốt hơn 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện là cái tên nắm giữ thị phần xe 2 bánh chạy điện lớn thứ nhì nước ta.

VinFast và Yadea đang là 2 thương hiệu xe máy điện bán chạy hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc, Đan Thanh.

Thị trường xe máy điện ở Việt Nam còn có một vài thương hiệu khác, bao gồm Dibao, Pega, DatBike, DKBike... Các hãng này không chia sẻ số liệu bán hàng, dữ liệu của MotorCycles Data cũng không cho thấy tỷ trọng cụ thể của từng hãng trong cơ cấu doanh số xe máy điện tại Việt Nam hiện tại.

Theo MotorCycles Data, toàn thế giới trong nửa đầu năm đã tiêu thụ tổng cộng 4,4 triệu xe máy điện, tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe máy điện tại Việt Nam tăng trưởng mạnh, đạt 209.000 chiếc trong 6 tháng đầu năm, cao hơn 99,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành tích này đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Áp lực điện hóa tại Việt Nam dường như cũng cuốn các hãng xe máy truyền thống vào cuộc đua thuần điện. Yamaha đã có sẵn xe máy điện Neo's từ khá lâu, tuy nhiên gần như đang giậm chân tại chỗ trên thị trường xe điện trong các năm gần đây.

Honda lần đầu ra mắt bộ đôi xe máy điện ICON e: và CUV e: tại triển lãm VMS 2024, vừa chính thức mở bán và cho thuê tại Việt Nam trong giai đoạn đầu năm.

Trong số này, ICON e: là xe máy điện học sinh còn CUV e: sở hữu bộ pin tháo rời, có thể sạc tại nhà hoặc hoán đổi pin tại các trạm đặt trong hệ thống HEAD sau này.

Honda khởi động mảng xe máy điện với CUV e: và ICON e:. Ảnh: Phúc Hậu.

Màn chào sân của Honda bằng xe máy điện hoán đổi pin CUV e: được cho là một phần nguyên nhân khiến VinFast đẩy mạnh làm mới danh mục sản phẩm.

Sau khi ra mắt Evo Grand với tùy chọn bổ sung gói pin phụ để cải thiện phạm vi hoạt động tối đa, hãng này xác nhận sẽ sớm giới thiệu loạt xe máy điện pin tháo rời gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite, bên cạnh hệ thống 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc.

Ai sẽ dẫn dắt thị trường?

Ở thời điểm hiện tại, VinFast đang là cái tên nổi bật hàng đầu thị trường xe máy điện Việt Nam.

Sở hữu doanh số cao chỉ xếp sau Honda, Yamaha dù dải sản phẩm hoàn toàn là các mẫu xe máy điện, VinFast được chuyên trang MotorCycles Data nhận diện như là hãng xe đang dẫn dắt thị trường xe 2 bánh chạy điện ở nước ta.

Dù nắm nhiều lợi thế trong tay, không có gì đảm bảo VinFast sẽ có thể giữ vững ngôi đầu thị trường Việt mà không chịu bất kỳ áp lực nào từ các đối thủ cạnh tranh.

Yadea và Honda vẫn là những đối thủ mà VinFast không thể xem thường. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Chẳng hạn, Yadea vẫn đang cung cấp một danh mục sản phẩm khá đa dạng, từ xe máy điện học sinh đến các mẫu xe tầm trung và cao cấp, phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng và sẵn sàng thách thức VinFast ngay trên "sân nhà".

Honda được xem là "tân binh" của thị trường xe máy điện nhưng đã hiện diện hàng chục năm trên chiều dài lịch sử xe 2 bánh tại Việt Nam. Chất lượng sản phẩm môtô, xe gắn máy của thương hiệu Nhật Bản vì vậy đã được kiểm chứng, trở thành tiền đề để khách Việt dễ đón nhận xe máy điện Honda trong tương lai.

Việc các hãng VinFast, Honda và Selex Motors có những chiến lược cụ thể dành cho trạm hoán đổi pin cũng có thể ảnh hưởng đến cục diện thị trường.

So với việc đổ xăng, sạc pin xe máy điện nhìn chung vẫn mất nhiều thời gian hơn, dù công nghệ sạc nhanh có thể rút ngắn từ hàng giờ chờ đợi xuống còn vài chục phút. Giải pháp khả thi hơn là hoán đổi pin và ở thời điểm hiện tại, Selex Motors đang là cái tên duy nhất đã triển khai được một mạng lưới trạm đổi pin khá lớn tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Trạm đổi pin có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện thị trường xe máy điện Việt Nam. Ảnh: VinFast.

VinFast có kế hoạch xây dựng 150.000 trạm đổi pin, Honda cũng dự định bố trí trạm ở một vài đại lý HEAD chính hãng. TMT Motors - đơn vị phân phối ôtô điện Wuling tại Việt Nam - cũng tiết lộ kế hoạch bán xe máy điện kèm triển khai hệ thống tủ đổi pin tự động.

Nhìn chung, trạm đổi pin dường như đang trở thành "vũ khí" mới cho các hãng để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường xe máy điện Việt Nam.

Cái tên nào có thể triển khai một mạng lưới hoàn chỉnh, xây dựng được danh mục sản phẩm đa dạng cùng giá bán hợp lý đều đứng trước cơ hội lên ngôi, dẫn dắt thị trường còn mới mẻ nhưng đầy hứa hẹn này.