Xe máy điện đổi pin - từ chục triệu tới cho thuê không bán

Chỉ trong chưa đến 10 tháng, đã có gần 10 mẫu xe máy điện tháo rời pin được giới thiệu đến người dùng, ở đa dạng tầm giá.

Năm nay thị trường xe máy điện Việt đón nhận hàng loạt cái tên mới. Những mẫu xe máy điện dạng đổi pin cũng dần xuất hiện nhiều hơn, mang đến đa dạng lựa chọn cho người dùng, ở các phân khúc giá khác nhau.

Dưới đây là tổng hợp của Tri Thức - Znews về một số mẫu xe máy điện có thể đổi hoặc sạc pin riêng đang được phân phối tại Việt Nam.

Loạt xe điện mới từ VinFast

Chỉ trong nửa cuối năm nay, hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng đã giới thiệu ra thị trường tổng cộng 5 mẫu xe máy điện mới có thể tháo rời pin. Các mẫu xe này bao gồm Evo Grand, Evo Grand Lite, Vero X, Feliz và Feliz Lite.

Trong số này, 2 cái tên mở đầu là Evo Grand và Evo Grand Lite được lắp pin 1,2 kWh, có thể gắn thêm pin phụ với dung lượng tương đương trị giá 5 triệu đồng.

Hai mẫu xe máy điện tháo rời pin đầu tiên được VinFast giới thiệu vào tháng 7. Ảnh: Đan Thanh.

Ba sản phẩm tiếp nối sở hữu pin cố định 2,4 kWh dưới sàn để chân và thêm tùy chọn pin có thể tháo rời đặt ở cốp cũng cùng dung lượng, giá 5 triệu đồng.

Gần như toàn bộ sản phẩm mới từ VinFast đều là mẫu xe kế nhiệm được nâng cấp, tinh chỉnh từ những cái tên hiện hành như Vento Neo (Vero X), Evo Lite200 (Evo Grand) hay Feliz (Feliz bản 2 pin). Vì vậy, thiết kế của xe không có nhiều thay đổi.

Evo Grand Lite và Evo Grand được bán với giá dao động 18-21 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí mua pin phụ. Giá bán của Vero X là 34,9 triệu đồng, đã bắt đầu nhận đặt mua tại các cửa hàng phân phối xe máy điện VinFast từ tháng 9.

VinFast Feliz 2 pin được nâng cấp từ chiếc Feliz tiêu chuẩn.

VinFast Feliz và VinFast Feliz Lite bản 2 pin được bán đồng giá 25,9 triệu đồng.

Toàn bộ xe điện tháo rời pin của VinFast có thể sạc trực tiếp tại nhà hoặc đổi ở các trạm được hãng lắp đặt công cộng.

Honda ICON e: và CUV e:

Đầu năm nay, Honda bất ngờ mang ICON e: đến thị trường Việt, mở đầu cho dải xe máy điện tháo rời pin. Chiếc xe được định vị cho nhóm khách hàng học sinh, sinh viên với công suất 2,43 mã lực, tốc độ tối đa 49 km/h.

Hai viên pin dưới sàn xe có khả năng tháo rời và sạc trực tiếp qua bộ tiếp nhiên liệu của hãng, với khối lượng khoảng 10 kg/viên. Xe được bán với giá khoảng 26,9-27,3 triệu đồng.

Sản phẩm được mang về cùng lúc với ICON e: và CUV e:.

Honda ICON e: và CUV e: được Honda giới thiệu đến người dùng từ đầu năm, định vị 2 tệp khách hàng khác nhau. Ảnh: Đan Thanh.

Khác với đàn em cùng nhà, CUV e: không mở bán mà chỉ phân phối theo hình thức cho thuê với chi phí dao động khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Xe được lắp 2 bộ pin ở cốp với tổng khối lượng 20 kg, có thể tháo rời và sạc tại nhà hoặc đổi ở các trạm lắp tại đại lý Honda toàn quốc.

Trải nghiệm của Tri Thức - Znews cho thấy thời gian sạc đầy trung bình của mỗi gói pin là khoảng 6 giờ. Tổng quãng đường di chuyển tối đa khi 2 gói pin đạt dung lượng 100% là xấp xỉ 73 km.

Xe đổi pin từ Selex Motors

Selex Motors chính là thương hiệu có mô hình đổi pin được sử dụng phổ biến gần như đầu tiên tại Việt Nam. Trước đây, hãng ra mắt các mẫu xe hướng đến nhóm tài xế vận chuyển hàng hóa, nổi bật với chiếc Selex Camel 1 trị giá 27,8 triệu đồng.

Sau đó, Selex Camel 2 ra đời, tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân. Xe được lắp tổng 3 pin với quãng đường di chuyển 150 km/lần sạc. Toàn bộ pin có thể được sạc trực tiếp hoặc đổi ở các trạm Selex Motors.

Các mẫu xe máy điện Selex Motors tại trạm đổi pin ở Đà Nẵng. Ảnh: Selex Motors.

Thương hiệu này cũng vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe mới mang tên DK Roma SX. Đây là sản phẩm được liên doanh với DK Bike, nâng cấp từ chiếc Roma SX tiêu chuẩn của DK Bike.

Xe dự kiến có thể di chuyển khoảng 100 km/lần sạc với 2 viên pin dưới cốp xe. Giá xe dao động khoảng 20,5-20,8 triệu đồng, tùy vào khu vực mua xe.

Khác với Honda hay VinFast, khách hàng mua xe điện Selex Motors cần trả thêm chi phí thuê pin hoặc đổi pin tại trạm tùy nhu cầu. Dịch vụ đổi pin có giá khởi điểm 135.000 đồng/tháng, trong khi giá thuê pin tự sạc từ 108.000 đồng đến 1,18 triệu đồng/tháng.