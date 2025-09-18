Xe máy điện nào hiệu quả trong cuộc đua trạm đổi pin?

Mô hình đổi pin vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai bởi tính tiện dụng.

Trạm đổi pin từng được VinFast triển khai trong quá khứ nhưng đã dừng hoạt động do nhu cầu không quá cao từ khách hàng.

Hiện, Selex Motors cùng với Petrolimex là những đơn vị hiếm hoi đang triển khai các điểm đổi pin dành cho xe máy điện tại Việt Nam. Dù chưa quá phổ biến, mô hình hoán đổi pin dự kiến sớm mở rộng quy mô cũng như gia tăng tầm ảnh hưởng với thị trường xe máy điện Việt Nam trong tương lai, với sự trở lại của chính VinFast.

Hãng đua nhau làm trạm đổi pin

Gần đây, Petrolimex đưa vào hoạt động 3 trạm đổi pin xe máy điện tại 2 thành phố lớn, trong đó 2 trạm ở Hà Nội và một đặt tại TP.HCM. Các trạm đổi pin này được phát triển bởi Selex Motors, trang bị 19 khoang/trạm với 18 khoang chứa sẵn pin và một khoang trống để nhận pin vừa đổi.

Như vậy, mô hình hoán đổi pin xe máy điện tại Việt Nam với các trạm đổi pin đã có thêm một cái tên tham gia. Sau khi VinFast dừng mô hình hoán đổi pin vào cuối năm 2022, Selex Motors từng là đơn vị duy nhất sở hữu hệ thống trạm đổi pin phục vụ nhu cầu người dùng xe máy điện.

Mạng lưới đổi pin của Selex Motors hiện có hơn 100 trạm tại các thành phố lớn. Ảnh: Selex Motors.

Trên website chính thức, Selex Motors cho biết hiện sở hữu 118 trạm đổi pin tại Việt Nam, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Selex Motors tuyên bố pin tại các trạm này tương thích với 70% xe máy điện đang có mặt trên thị trường.

Một trong những lợi thế của mô hình hoán đổi pin là có thể ngay lập tức cung cấp gói pin đầy dung lượng cho khách hàng để tiếp tục hành trình, thay vì chờ sạc với thời gian có thể lên đến vài giờ.

Giải pháp này gần như khắc phục triệt để điểm bất tiện của xe máy điện so với xe xăng - vốn là nhóm phương tiện chỉ cần vài phút để đổ đầy bình nhiên liệu, cung cấp quãng đường đi cả trăm km.

Trước đây, mô hình đổi pin của VinFast được xem là chưa thành công bởi nhu cầu thị trường không quá lớn. Theo lý giải từ VinFast, số lượng người sử dụng quá ít là nguyên nhân chủ yếu cho quyết định dừng mô hình hoán đổi pin. Ở thời điểm ấy, mỗi tháng trên cả nước chỉ có khoảng vài chục lượt đổi pin tại các trạm hoán đổi.

Đến hiện tại, quy mô thị trường xe máy điện tại Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng. Số lượng người dùng tăng lên nhưng nhu cầu bỏ qua thời gian sạc kéo dài vẫn hiện hữu, tạo điều kiện cho mô hình hoán đổi pin quay trở lại và phát triển mạnh hơn.

Đây có thể là lý do VinFast quyết định đầu tư mạnh tay vào mảng xe máy điện hoán đổi pin. Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần đây chia sẻ kế hoạch triển khai hệ thống đổi pin trên toàn quốc với tổng cộng 150.000 trạm.

Mô hình trụ đổi pin mà VinFast chuẩn bị triển khai trong tương lai. Ảnh: VinFast.

VinFast cho biết sẽ lắp đặt 1.000 trạm ngay trong tháng 10, tiến đến đạt 50.000 trạm đổi pin cho xe máy điện vào cuối năm 2025 và nhắm mục tiêu hoàn tất toàn bộ hệ thống trong 3 năm tới.

TMT Motors - đơn vị phân phối ôtô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam - trên trang chủ cũng chia sẻ kế hoạch phát triển mô hình trạm đổi pin tự động. Trạm đổi pin của TMT Motors có thể mở rộng linh hoạt từ 5 đến 72 viên pin mỗi trạm, sử dụng nguồn điện 220 V.

Honda Việt Nam cũng cho biết sẽ lắp đặt tủ đổi pin tại một số đại lý chính hãng HEAD trên toàn quốc. Kế hoạch này đã được Honda công bố khá lâu khi ra mắt 2 mẫu xe máy điện đầu tiên, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa chính thức triển khai.

Xe nào có thể đổi pin?

Như đã đề cập phía trên, mô hình trạm hoán đổi pin tại Việt Nam chỉ đang ở giai đoạn đầu bùng nổ. Selex Motors cùng Petrolimex đang là những cái tên hiếm hoi đã triển khai tủ đổi pin, nhưng thị trường sẽ sớm có thêm VinFast, Honda và cả TMT Motors.

Do mô hình đổi pin nhìn chung còn khá mới mẻ, không nhiều mẫu xe máy điện tại Việt Nam sở hữu kiểu thiết kế pin rời tương thích với các tủ đổi pin.

Hai xe máy điện Selex Camel 1/Camel 2 nổi bật trong nhóm này, bởi là những dòng xe hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống hoán đổi pin mà Selex Motors đã triển khai tương đối hoàn chỉnh tại Việt Nam.

Hai mẫu xe máy điện của Selex sở hữu khung xe kéo dài, tải trọng tối đa đến 225 kg và phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, bao gồm chở người hoặc chở hàng. Phạm vi hoạt động tối đa 150 km khi sử dụng 3 pin, tốc độ cao nhất 70-80 km/h tùy phiên bản.

Người dùng Selex Camel 2 có thể đổi pin tại các trạm. Ảnh: Selex Motors.

Trên Selex Camel 2, motor điện có công suất tối đa 4 kW, mô-men xoắn cực đại 140 Nm, cho phép xe tăng tốc 0-40 km/h trong 7,5 giây.

Selex Camel 1 hiện có giá 27,8 triệu đồng, còn Camel 2 được bán với giá 28,8 triệu đồng. Khi đổi pin tại trạm của Selex Motors, chi phí là 8.000 đồng/pin/lần.

Thông qua hợp tác với hãng xe máy điện DKBike, Selex Motors thông báo nhận đặt cọc DK Roma SX với tính năng đổi pin tại trạm. Mẫu xe máy điện này trang bị 2 pin hoán đổi, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 100 km.

Đáng chú ý, DK Roma SX cần một bộ chuyển đổi pin trị giá 3 triệu đồng để có thể sử dụng pin hoán đổi tại trạm Selex Motors. Được biết, giá bán DK Roma SX hoán đổi pin khởi điểm 20,59 triệu đồng, đã bao gồm bộ chuyển đổi khi đặt cọc sớm.

Honda CUV e: cũng là một mẫu xe trang bị pin tháo rời, có thể tự sạc tại nhà hoặc hoán đổi tại trạm. Honda CUV e: được trang bị motor điện với công suất tối đa 6 kW, mô-men xoắn cực đại 22 Nm. Hai gói pin đặt dưới yên xe cho phép Honda CUV e: di chuyển tối đa khoảng 73 km/lần sạc.

Honda CUV e: cũng có thể đổi pin tại trạm. Ảnh: Phúc Hậu.

Hiện, Honda CUV e: được phân phối tại Việt Nam theo hình thức cho thuê, chi phí gần 1,5 triệu đồng/tháng. Khi Honda Việt Nam chính thức triển khai các tủ đổi pin tại một số HEAD trong tương lai, người dùng CUV e: có thể thực hiện hoán đổi pin tại các địa chỉ này.

Song song với động thái triển khai mạng lưới đổi pin, VinFast cũng thông báo sắp mở bán xe máy điện Evo Max có pin hoán đổi kèm giá bán 20 triệu đồng. Các mẫu xe máy điện hoán đổi pin tiếp theo mà VinFast dự kiến giới thiệu tại Việt Nam gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng) và Drift Max (39,9 triệu đồng).

VinFast Evo Max sẽ là xe máy điện đổi pin sắp được VinFast mở bán. Ảnh: VinFast.

VinFast cho biết dung lượng của các gói pin hoán đổi này là 1,5 kWh/pin, khách hàng có thể thuê một hoặc 2 pin để sử dụng. Chi phí thuê hàng tháng là 200.000 đồng pin, chi phí đổi pin là 9.000 đồng/pin/lần, đã bao gồm tiền sạc điện.

Gói pin hoán đổi cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 85 km/pin/lần sạc theo điều kiện tiêu chuẩn.

Trong khi đó, TMT Motors dù đã công bố kế hoạch triển khai trạm đổi pin và tham gia thị trường xe điện, chi tiết lộ trình thực hiện lắp đặt các trạm này cũng như thông tin về mẫu xe máy điện vẫn chưa được chia sẻ.

Tất cả những gì khách Việt biết được lúc này là trạm đổi pin của TMT Motors có thể linh hoạt lắp đặt tại nhiều khu vực khác nhau, mỗi trạm có 5-72 viên pin. Liên quan mẫu xe máy điện, TMT Motors chỉ tiết lộ sẽ giới thiệu vào quý IV năm nay, còn thông tin chi tiết về thương hiệu, kiểu dáng, thông số kỹ thuật và giá bán vẫn được giữ kín.