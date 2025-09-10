iPhone 17 Pro giá ngang loạt xe máy phổ biến tại Việt Nam

|
Apple vừa ra mắt dòng iPhone 17 cùng iPhone Air mới với giá bán khởi điểm tại Việt Nam từ 25 triệu đồng. Mức giá này tăng dần tùy vào dung lượng và phiên bản, cao nhất đến 64 triệu đồng cho chiếc iPhone 17 Pro Max 2 TB. Ảnh: Ts2.
Trong đó, chiếc iPhone Pro bản 256 GB có giá 35 triệu đồng trở thành sản phẩm được nhiều người dùng quan tâm. Để so sánh, giá của chiếc iPhone này gần như tương đương, thậm chí cao hơn nhiều mẫu xe máy trên thị trường Việt. Ảnh: 9to5mac.
Honda Vision là một trong những mẫu xe tay ga bán chạy nhất trên thị trường. Khách hàng có thể mua Vision với giá ngang một chiếc iPhone 17 Pro, dao động 31,3-36,61 triệu đồng.
Thậm chí ở một số cửa hàng, giá của Vision còn được bán dưới mức đề xuất từ hãng, cao nhất khoảng 36,3 triệu đồng cho bản Thể Thao.
Một mẫu xe tay ga khác có giá ngang với iPhone 17 Pro là Honda LEAD. Chiếc LEAD bản tiêu chuẩn có giá đề xuất khoảng 39,5 triệu đồng, bản cao nhất là ABS Đặc biệt có giá đề xuất khoảng 45,6 triệu đồng.
Mẫu xe tay ga này tại đại lý cũng có giá bán khởi điểm khoảng 38,99 triệu đồng. Xe sở hữu động cơ eSP+ 4 kỳ, cho công suất khoảng 11,17 mã lực, mô men xoắn cực đại 11,7 Nm.
Yamaha Latte cũng là mẫu xe đang mua có giá bán tương đương với mẫu iPhone 17 Pro. Xe được trang bị khối động cơ Blue Core 125 cc, cho công suất khoảng 8,22 mã lực, mô men xoắn cực đại 9,7 Nm. Xe được bán với 6 phiên bản, giá dao động 38,09-38,88 triệu đồng.
Yamaha Janus là cái tên đáng cân nhắc trong tầm giá 30-39 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị động cơ xăng 4 kỳ 125 cc, cho công suất 9,5 mã lực, mô men xoắn cực đại 9,6 Nm.
Xe được bán với 6 phiên bản, giá dao động 28,6-33,3 triệu đồng.
Với tầm giá tương đương một chiếc iPhone 17 Pro, người dùng cũng có thể lựa chọn Vento Neo. Xe sở hữu motor điện mạnh mẽ cho vận tốc tối đa 78 km/h.
Bộ pin LFP cho phép Vento Neo vận hành trên quãng đường tối đa 194 km sau mỗi lần sạc đầy. Theo thông tin do hãng cung cấp, gói pin của Vento Neo có thời gian sạc tiêu chuẩn khoảng 4 giờ. Xe đang có giá niêm yết 32 triệu đồng.
Rõ ràng, trong tầm giá của một chiếc iPhone 17 Pro, người dùng Việt có thể cân nhắc không ít lựa chọn xe máy hoặc thậm chí cả xe điện. Vậy, nếu ngân sách khoảng trên 35 triệu đồng, bạn sẽ mua xe máy hay iPhone 17 Pro?
