Khách đóng giả 'tổng tài' ra lệnh đánh người, quán nhận 'bão' 1 sao

Một khách hàng “bắt trend tổng tài” tại tiệm đồ uống ở Hà Nội khiến quán này bị hiểu lầm thuê KOL tai tiếng, hứng loạt đánh giá tiêu cực trước khi phải lên tiếng đính chính.

Chiều 25/9, mạng xã hội xuất hiện bài đăng "bắt trend" N.V.T, thanh niên được gọi là "tổng tài" trong vụ việc ra lệnh cho đàn em đánh nhân viên quán cà phê trong Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) gây xôn xao vào ngày 17/9, của thực khách N.Đ.H trong một cơ sở đồ uống của Lam Trà ở Hà Nội.

Theo đó, khoảng 19h ngày 24/9, nam thực khách diện áo sơ mi xanh, quần trắng, đeo kính đến quán mua đồ uống. Nhận thấy bản thân giống "tổng tài" N.V.T, H. nảy ra ý tưởng chụp ảnh nhại lại động thái giơ tay lên trời của T. và đăng tải lên một hội nhóm. Bài viết nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Hành động "bắt trend" của nam thực khách tối 24/9. Ảnh: Lam Trà/Facebook.

Điều đáng nói, bài đăng của H., nam thực khách trong vai "tổng tài", gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến cơ sở kinh doanh này. Nhiều người tràn vào Fanpage quán công kích, thậm chí đánh giá một sao trên Google Maps. "Không hiểu quán thuê KOL kiểu gì", "xem thường khách hàng bằng nội dung rác"... là một số đánh giá của khách hàng để lại sau khi đọc bài viết của H.

Chiều cùng ngày, chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Lam Trà xác nhận có một nam khách hàng đến cơ sở mua đồ uống và diễn tả động tác của "tổng tài" vào tối 24/9. Tuy nhiên, đơn vị khẳng định không thuê N.V.T hay H. làm KOL quảng bá cho quán, đồng thời không tự tạo nội dung nhằm thu hút khách hàng dựa trên sự việc tại Times City.

"Chúng tôi không hề biết trước và không can thiệp vào nội dung của nam thực khách này. Lam Trà chỉ mang đến cho khách hàng một không gian ấm áp, chốn nghỉ ngơi để thưởng trà. Nếu sự việc vừa rồi gây hiểu lầm hay cảm giác không thoải mái tới khách hàng, quán chân thành gửi lời xin lỗi. Rất mong mọi người thấu hiểu và dừng lại mọi hiểu lầm không đáng có", cơ sở viết trên trang Facebook.

Khách hàng tên H. cũng đính chính ngay sau đó. Người này cho biết hành động "bắt trend" bộc phát khi đến quán mua trà sữa và thấy bản thân diện quần áo giống N.V.T. Ngay khi nhận ra nội dung không phù hợp và ảnh hưởng đến quán, H. đã xóa bài.

Kể từ sau sự việc N.V.T ra lệnh đánh người ở quán cà phê trong khu Times City ngày 17/9, những cử chỉ, trang phục của T. được cộng đồng mạng bắt chước với mục đích tạo nội dung lan truyền, thậm chí cơ sở đồ uống trong vụ việc ghi nhận đông đảo khách đến quán, ngồi vào chiếc ghế T. từng ngồi để nhại lại hành động ra lệnh của T.

Một người trong nhóm khách dường như ra hiệu cho người đi cùng tiến vào trong hành hung nhân viên quán cà phê ngày 17/9. Ảnh: cắt từ clip.