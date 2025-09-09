Khách hàng VinFast mua 1 được 2 - chưa chạy đã 'lời'

Chương trình “Bí ẩn trong tay - rinh ngay xế xịn” của VinFast bất ngờ mang đến cho khách hàng những phần thưởng giá trị tới hàng trăm triệu đồng.

Không ít khách hàng VinFast trải qua niềm vui kép khi tham gia chương trình "Bí ẩn trong tay - rinh ngay xế xịn". Từ một lần mua xe, nhiều gia đình đã nhận thêm phương tiện xanh khác, biến ngày nhận xe thành kỷ niệm khó quên.

Một lần mua, đủ xe cho cả nhà

Chương trình "Bí ẩn trong tay - rinh ngay xế xịn" của VinFast đang mang tới niềm vui bất ngờ và đầy ấn tượng với nhiều khách hàng.

Một trong số nhiều khách hàng may mắn là chị Trần Trương Ngọc Mỹ (Tây Ninh) - người đã trúng một chiếc xe máy điện Motio sau khi mua SUV điện VF 6. Cuối tuần vừa rồi, chị Mỹ đã được trải nghiệm cảm giác "mua 1 rinh về 2" khi nhận cả 2 chiếc xe trong cùng một ngày tại đại lý.

Đại gia đình của chị Trần Trương Ngọc Mỹ nhận ôtô và xe máy trong cùng một ngày.

Trước chị Ngọc Mỹ, hàng loạt khách hàng cũng đã gặp may mắn trong chương trình ưu đãi "xé túi mù" độc đáo này.

Anh Lê Hữu Duy (chủ một doanh nghiệp tại Cà Mau) chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi nhận thông báo trúng thưởng ngay sau khi mua VF 3: “Tôi chỉ nhấn quay số như hướng dẫn, xoay một vòng rồi thấy hiện lên dòng chữ 'Chúc mừng bạn đã trúng xe máy điện Theon S'. Cả hai vợ chồng đều bất ngờ, vui đến mức không nói nên lời".

Đây là chiếc ôtô điện đầu tiên mà anh Duy mua, một món quà tặng vợ để tiện đưa đón con đi học. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và xinh xắn, VF 3 là mẫu xe ưng ý của vợ anh, đặc biệt nhờ khả năng tùy biến theo phong cách cá nhân. Thế nhưng, chính việc mua xe để phục vụ gia đình lại mang về cho cả nhà thêm một phương tiện xanh khác - chiếc Theon S có thể phục vụ tốt nhu cầu di chuyển.

Tương tự, anh Trần Đăng, một khách hàng tại Cần Thơ, cũng đã trải qua "cú sốc ngọt ngào" khi trúng hẳn một chiếc ôtô điện VF 5 ngay sau khi mua chiếc VF 6 cho gia đình.

"Ban đầu, tôi nghĩ chương trình khuyến mãi cho vui, ai ngờ lại trúng thật. Cả nhà không tin, phải đến khi VinFast xác nhận mới dám tin là không nhầm", anh kể lại.

Hay như anh Đinh Nguyễn Minh Đức (TP.HCM), người đặt mua chiếc VF 5 để chạy dịch vụ, đã trở thành khách hàng "son" nhất chương trình khi trúng giải cao nhất - một chiếc VF 6.

Không chỉ vui mừng vì trúng giải, các khách hàng đều đánh giá cao cách VinFast triển khai chương trình. Từ thông báo rõ ràng, quay số minh bạch, đến việc nhận quà dễ dàng, mọi thứ đều được xử lý nhanh chóng.

Khách hàng còn hưởng "ưu đãi chồng ưu đãi"

Chương trình "Bí ẩn trong tay - Rinh ngay xế xịn" triển khai từ ngày 17/7 đến hết ngày 30/9 đang là động lực thúc đẩy nhiều khách hàng "chốt đơn" các dòng xe điện VinFast.

Tùy dòng xe, người mua nhận được 1-3 lượt "xé túi mù" ngẫu nhiên trên website của VinFast. Với mỗi lượt, khách hàng có thể trúng thưởng ngay lập tức. Tổng giá trị giải thưởng gần 2,3 tỷ đồng , bao gồm ôtô điện VF 6, VF 5, VF 3, xe máy điện Theon S, Motio, xe đạp điện DrgnFly cùng hàng loạt phần quà khác.

VinFast trao xe, trao luôn niềm vui kép cho khách hàng.

Đặc biệt, bên cạnh chương trình minigame hấp dẫn, khách hàng mua xe điện VinFast hiện còn được hưởng loạt chính sách. Cụ thể là ưu đãi 4% giá bán cho toàn dân, ưu đãi tới 100 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng tới 70 triệu đồng nếu khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Ngoài ra, chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến giữa năm 2027 giúp khách hàng yên tâm hơn về chi phí vận hành, đặc biệt với những người chuyển từ xe xăng sang.

VinFast cũng triển khai các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt như vay đến 70-80% giá trị xe, lãi suất ưu đãi hơn so với thị trường tới 3-4% trong 3 năm đầu. Khách hàng là tài xế dịch vụ mua xe tham gia Xanh SM Platform còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 90%, mang tới cơ hội hoàn vốn nhanh chóng.

Loạt ưu đãi hấp dẫn đi kèm chất lượng xe, hạ tầng trạm sạc và xưởng dịch vụ hàng đầu đang là những động lực thúc đẩy khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện ngày càng nhiều, góp phần đẩy nhanh quá trình điện hóa trong giao thông tại Việt Nam.