Khen chê bủa vây BST đồng hồ đầu tiên của Patek Philippe sau 25 năm

Remi Maillat, nhà sáng lập Krayon, tiếp tục tạo sự khác biệt với phiên bản giới hạn 15 chiếc "Anywhere Arborea", đồng hồ sở hữu mặt số tái hiện bức tranh The Virgin Forest at Sunset của Henri Rousseau. Cảnh sắc thiên nhiên lúc hoàng hôn được minh họa thông qua bề mặt mosaic với 575 ô nhỏ li ti, được sơn thủ công tỉ mỉ bởi nghệ nhân Thụy Sĩ. Dù sở hữu bộ máy phức tạp với 432 linh kiện, vỏ đồng hồ vẫn giữ được kích thước thanh lịch chỉ 39 mm. Bộ máy này điều khiển chức năng "Anywhere" của Krayon, cho phép hiển thị giờ mặt trời mọc và lặn ở bất kỳ địa điểm nào trên trái đất. Cỗ máy được bán với giá 178.000 CHF (khoảng 196.000 USD ). Ảnh: Monochrome Watches.