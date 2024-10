Đồng hồ 188.000 USD với mặt số màu tím độc nhất

Freak S Watches of Switzerland Centenary Limited Edition là đồng hồ mới của Ulysse Nardin, phiên bản giới hạn đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập của nhà bán lẻ đồng hồ danh tiếng Watches of Switzerland. Ra mắt năm 2001, dòng Freak vốn không có mặt số, kim hay núm vặn truyền thống, đồng thời là chiếc đồng hồ đầu tiên sử dụng silicon trong bộ máy. Freak S Watches of Switzerland Centenary Edition tiếp nối tinh thần tiên phong này với những vật liệu tiên tiến như DiamonSil® và công nghệ Grinder®. Điểm nhấn của phiên bản kỷ niệm này là mặt số Crystalium, được làm từ ruthenium kết tinh với màu tím. Mỗi chiếc trong số 10 chiếc được sản xuất đều có mặt số Crystalium với hoa văn khác biệt, tạo nên sự độc nhất vô nhị. Cỗ máy với lớp vỏ titan 45 mm được bán với giá 143.870 GBP (khoảng 188.000 USD ). Ảnh: Ulysse Nardin.