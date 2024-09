'Ducati thu nhỏ' gây sốt

Tuần qua, Gerald Charles đã đốn tim tín đồ đồng hồ thể thao bằng "Ducati thu nhỏ" Maestro 4.0 Ducati 30° Anniversario 916. Với thiết kế lấy cảm hứng từ siêu xe và bộ máy cơ khí phức tạp, mẫu đồng hồ này đã tạo nên cơn sốt toàn cầu ngay từ khi công bố, hứa hẹn sẽ "cháy hàng" nhanh chóng. Bên cạnh đó, các thương hiệu cao cấp như Jacob & Co., Girard-Perregaux và H. Moser & Cie cũng giới thiệu những mẫu đồng hồ giới hạn độc đáo, lấy cảm hứng từ giàn khoan dầu, trái cây... với mức giá xa xỉ. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 mẫu đồng hồ ấn tượng tuần cuối tháng 8. Ảnh minh họa: Jacob & Co.