Khi vận động và dinh dưỡng cùng tạo nên ‘lá chắn’ miễn dịch

Vận động hợp lý đóng vai trò quan trọng song hành cùng dinh dưỡng giúp tăng đề kháng, hỗ trợ xây dựng nền tảng miễn dịch vững vàng cho trẻ.

Mỗi lần con ốm là cả nhà lo lắng, vậy nên cha mẹ luôn tìm đủ cách tăng đề kháng cho con qua dinh dưỡng, bổ sung đủ loại vitamin, khoáng chất… Điều này đúng và cần thiết, song vẫn còn gạch đầu dòng khác ít được nhắc đến nhưng lại hiệu quả, đó chính là sự vận động.

Không chỉ giúp con cao lớn, khỏe mạnh, những giờ phút chạy nhảy, vui chơi hàng ngày còn đang âm thầm xây dựng “đội quân” đề kháng mạnh mẽ từ bên trong.

Hệ miễn dịch cần được “huấn luyện” từ bên trong

Việc vận động thường được số đông nhìn nhận dưới góc độ phát triển cơ bắp hay kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, đằng sau những bước chạy, cú nhảy đơn giản ấy là cả cơ chế phức tạp giúp “huấn luyện” và kích hoạt hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể, đặc biệt hiệu quả ở trẻ nhỏ.

Khi trẻ vận động, nhịp tim tăng lên, máu được bơm đi khắp cơ thể. Điều này tạo điều kiện lý tưởng cho các chiến binh bạch cầu (tế bào miễn dịch chủ chốt) được lưu thông nhanh hơn, từ đó kịp thời nhận diện và phản ứng cấp tốc khi phát hiện tác nhân lạ như virus, vi khuẩn có ý định xâm nhập. Khả năng phản ứng tức thời chính là yếu tố then chốt giúp cơ thể chống lại bệnh.

Việc vận đồng là gạch đầu dòng không thể thiếu để giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Ảnh: Pexels.

Không dừng ở “đội quân tuần tra” trong máu, vận động đều đặn có tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột - vốn được xem là “trung tâm chỉ huy” miễn dịch quan trọng không kém. Một hệ vi sinh cân bằng, khỏe mạnh sẽ giúp tăng cường sản xuất kháng thể và điều hòa hoạt động hệ miễn dịch toàn thân. Vận động gián tiếp hỗ trợ môi trường đường ruột, tạo nên “hàng rào kép” bảo vệ con từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Công thức cho đề kháng toàn diện

Hiểu rõ vai trò của vận động, bước tiếp theo của các bậc phụ huynh là làm sao để con vận động vừa đủ, vừa đúng theo từng giai đoạn phát triển. Không cần bài tập quá sức hay phức tạp, điều quan trọng là tạo niềm vui và sự phù hợp cho trẻ.

Với các bé dưới 2 tuổi, giai đoạn “vàng” của sự khám phá thế giới bằng chính cơ thể mình, cha mẹ hãy khuyến khích vận động tự nhiên. Từ những cú lật người đầu tiên, bò, trườn đến bước đi chập chững, chơi với bóng mềm, trượt cầu trượt ở sân chơi an toàn hay chỉ đơn giản là nhún nhảy theo giai điệu vui tươi... Mỗi hoạt động nhỏ đều giúp con phát triển thể chất và đồng thời kích hoạt hệ miễn dịch một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Khi trẻ lớn hơn, 2-3 tuổi trở lên, con đã có thể tham gia hoạt động đòi hỏi sự phối hợp và năng lượng nhiều hơn. Bơi lội (dưới sự giám sát), đạp xe 3 bánh hoặc xe đạp có bánh phụ, trò chơi vận động tập thể như nhảy bao bố, hay lớp học nhảy múa theo nhạc... đều phù hợp. Vận động cùng bạn bè không chỉ tăng cường thể chất, mà còn giúp con tăng cảm xúc tích cực - yếu tố gián tiếp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch.

Tuy nhiên, để xây dựng “lá chắn” đề kháng vững vàng, vận động cần có bệ phóng tốt từ dinh dưỡng. Dinh dưỡng cung cấp nguyên liệu thiết yếu để hệ miễn dịch đủ sức mạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Trong bối cảnh môi trường ngày càng phức tạp, ô nhiễm, nhiều phụ huynh đang tìm kiếm giải pháp dinh dưỡng chủ động giúc tăng cường đề kháng cho con ngay từ bên trong.

Trẻ cần bổ sung sản phẩm chứa lactoferrin để tăng cường miễn dịch.

Đây là lúc sản phẩm dinh dưỡng được nghiên cứu cho hệ miễn dịch phát huy vai trò. Một trong số đó, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là lựa chọn tin cậy của nhiều gia đình. Sản phẩm kết hợp sức mạnh từ phức hợp 3 thành phần là lactoferrin - loại glycoprotein tự nhiên có trong sữa non, đóng vai trò như “người gác cổng” của hệ miễn dịch. Lactoferrin giúp kích hoạt các tế bào miễn dịch bẩm sinh như đại thực bào, từ đó nhanh chóng nhận diện và vô hiệu hóa các tác nhân lạ như vi khuẩn, virus trước khi chúng kịp gây bệnh. Tiếp đến là IgG từ sữa non 24h - kháng thể quý từ nguồn sữa non chuẩn, hỗ trợ cơ thể nhận diện và loại trừ mầm bệnh. Cuối cùng, HMO & FOS - bộ đôi prebiotic quan trọng, đóng vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, gián tiếp củng cố và cân bằng hệ miễn dịch.

Sự kết hợp giữa vận động khoa học theo lứa tuổi và nguồn dinh dưỡng từ Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin chính là nền tảng vững chắc giúp trẻ vừa khỏe mạnh về thể chất, vừa có hệ miễn dịch linh hoạt từ bên trong. Nhờ đó, trẻ luôn tràn đầy năng lượng để khám phá thế giới xung quanh.