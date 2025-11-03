Khoảnh khắc thăng hoa trong ngày trọng đại tại The Reverie Saigon

The Reverie Saigon mang đến không gian tiệc cưới trong mơ, kiến tạo những trải nghiệm không thể quên.

Từ không gian ngập tràn ánh vàng của buổi chiều hoàng hôn cạnh hồ bơi ngoài trời - nơi tổ chức lễ Vow trước khi bước vào bữa tiệc lãng mạn, sảnh tiệc La Scala Ballroom rộng lớn tựa bản hoan ca vang vọng trong nhà hát, cho đến buổi tiệc thân mật và riêng tư tại Amber & Jade, The Reverie Saigon góp mặt trong hành trình kiến tạo kỷ niệm cho ngày trọng đại bằng sự lộng lẫy tinh tế và dấu ấn khó quên.

Không dừng lại ở biểu tượng của dịch vụ lưu trú đẳng cấp, The Reverie Saigon còn là địa điểm được các khách hàng gửi gắm để tổ chức ngày trọng đại. Tọa lạc tại “trái tim” sôi động của thành phố, khách sạn sở hữu không gian sảnh tiệc lộng lẫy và tinh tế, được tạo nên từ thiết kế nội thất ấn tượng, sẵn sàng thỏa mãn mọi yêu cầu của các cặp đôi.

Bên cạnh khung cảnh lộng lẫy, lễ cưới của cặp đôi được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia tổ chức sự kiện - những “người kể chuyện” luôn thấu hiểu và đồng hành. Để khách mời đắm chìm vào câu chuyện tình yêu của cô dâu và chú rể, mọi chi tiết từ ý tưởng đến khâu chuẩn bị và thực đơn tiệc đều được cá nhân hoá tỉ mỉ nhằm tạo nên trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ nhất.

Điểm nhấn đầu tiên là sảnh La Scala Ballroom - được nhiều người ví như sảnh tiệc sang trọng hàng đầu Việt Nam. Với kiến trúc trần cao độc đáo, La Scala gây ấn tượng bởi vẻ lung linh, xa hoa và sức chứa từ 200 đến 480 khách. Tại đây, chiếc đèn chùm pha lê swarovski lấp lánh như bầu trời sao, kết hợp vòm cửa uốn cong đầy duyên dáng được mạ vàng 24K nổi bật, tạo nên không gian đậm chất Italy cổ điển. Dưới ánh sáng lộng lẫy ấy, La Scala Ballroom mời gọi bạn bước vào thế giới cổ tích, nơi câu chuyện lứa đôi được thể hiện đầy lãng mạn, trang trọng và trọn vẹn.

The Reverie Saigon thấu hiểu vẻ đẹp của tình yêu không chỉ nằm ở đại tiệc xa hoa. Khách sạn còn mang đến sự lựa chọn cho khoảnh khắc riêng tư và ấm cúng. Tại lầu 4, sảnh tiệc Amber & Jade là không gian lý tưởng cho tiệc cưới thân mật. Không gian sảnh tiệc được thiết kế sang trọng và trang nhã, ngập ánh sáng tự nhiên nhờ thiết kế kính trải dài từ sàn đến trần, mở ra tầm nhìn thoáng đãng về phía đại lộ Đồng Khởi sầm uất. Với sức chứa từ 50 đến 100 khách, nơi đây mang đến sự tinh tế, gần gũi, đảm bảo mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ trong bầu không khí ấm áp, dành riêng cho gia đình và người thân yêu nhất.

Bên cạnh không gian lý tưởng, trải nghiệm ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng để ngày trọng đại trở nên trọn vẹn. The Reverie Saigon dẫn dắt khách hàng khám phá hành trình vị giác đầy mê hoặc với sự đa dạng của thực đơn từ tinh hoa ẩm thực Á, Âu đến fusion sáng tạo. Đội ngũ đầu bếp không chỉ đảm bảo mỗi món ăn đều được chuẩn bị tinh tế mà còn sẵn lòng đồng hành trong việc khắc hoạ dấu ấn riêng. Thực đơn được thiết kế theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chí khắt khe nhất của chủ nhân buổi tiệc, đảm bảo mọi vị khách tham dự đều có thể thưởng thức và cảm nhận dấu ấn riêng của cô dâu và chú rể qua từng hương vị.

Không gian sang trọng, trải nghiệm ẩm thực ấn tượng và đội ngũ chuyên nghiệp giúp lễ cưới của bạn trở thành kỷ niệm không thể quên.

The Reverie Saigon kiến tạo ngày chung đôi với dịch vụ “Hôn lễ cá nhân hoá” (Bespoke) tổng hòa tinh tế của nhiều yếu tố - từ ẩm thực đỉnh cao, thiết kế không gian ấn tượng, đến phòng nghỉ sang trọng dành cho cặp đôi. Đặc biệt, mọi dịch vụ đều được điều chỉnh linh hoạt theo gu thẩm mỹ và yêu cầu riêng, khắc họa rõ nét nhất dấu ấn cá nhân của cặp đôi.

Phòng Reverie Romance Suite & Spa sang trọng dành cho cặp đôi.

The Reverie Saigon mang đến gói tiệc cưới ưu đãi “The intimate exquisite moment - Khoảnh khắc thăng hoa và tuyệt mỹ”. Gói tiệc gồm dịch vụ toàn diện và cao cấp như trang trí hoa tươi, bánh cưới và quà tặng khách, tạo nên trải nghiệm đáng nhớ với mức giá từ 1,688 triệu đồng/1 khách. Độc giả tham khảo chi tiết tại website hoặc liên hệ email sales@thereveriesaigon.com.