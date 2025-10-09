Khoe quyên góp từ thiện, vợ 'cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam' bị chỉ trích

Lê Hà Trúc gây tranh cãi khi lập tức đăng tải hình ảnh ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ tại Thái Nguyên sau khi trở lại mạng xã hội.

Lê Hà Trúc vướng loạt lùm xùm trong năm nay. Ảnh: @lehatruc.

Ngày 7/10, Lê Hà Trúc chính thức trở lại mạng xã hội sau gần 3 tháng im ắng vì ồn ào liên quan đến công việc và đời tư. Đến ngày 8/10, cô chia sẻ ảnh chụp màn hình chuyển khoản ủng hộ đồng bào bão lũ.

Mặc dù Hà Trúc đã che bớt số tiền gửi đi, song vẫn để lộ một số dấu hiệu cho thấy khoản ủng hộ lên đến hàng chục hoặc hàng trăm triệu đồng. Số tiền được gửi về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Hành động này của vợ “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam” Nguyễn Quang Đạt nhanh chóng ghi nhận những phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng Hà Trúc tiếp tục “phông bạt”, khoe mẽ chuyện từ thiện.

Cộng đồng mạng cho rằng động thái này nhằm mục đích “tẩy trắng” lùm xùm giữa năm cho influencer sinh năm 1996. Thậm chí, nhiều người dùng còn chia sẻ lại loạt bài đăng “bóc phốt” Hà Trúc trên mạng xã hội Threads, khiến con đường trở lại của cô thêm phần khó khăn.

Lê Hà Trúc nhận về loạt phản ứng trái chiều khi quay lại mạng xã hội, khoe khoản tiền ủng hộ đồng bào bão lũ. Ảnh: @lehatruc.

Từ đầu tháng 7, Lê Hà Trúc trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Ồn ào bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng Threads, bàn về thái độ, cách ứng xử của Hà Trúc với người theo dõi.

Hình ảnh hoàn hảo quá mức của cô trên mạng xã hội bị cho là phi thực tế. Những nhận xét như “gồng”, “làm màu”,... được cộng đồng mạng dành cho vợ của cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt.

Lê Hà Trúc còn bị cho là thường xuyên đáp trả, có thái độ bất lịch sự trước những lời nhận xét, góp ý từ phía khán giả. Cô nhiều lần xóa bình luận, chặn, thậm chí tranh cãi với người theo dõi.

Ngoài ra, một số ý kiến còn chỉ trích thái độ làm việc của Hà Trúc với nhãn hàng. Cô bị nhận xét là thích nổi bật khi tham gia sự kiện, đòi hỏi khi kết hợp với một số thương hiệu.

Cuối cùng, sự việc bó hoa cưới được Lê Hà Trúc giới thiệu là do bạn thân thực hiện thực tế thuộc về một tiệm hoa tại TP.HCM cũng gây thất vọng. Sau đó, bạn thân của cô phải lên tiếng giải thích về vụ việc.

Lời xin lỗi vào ngày 16/7 của cô không nhận được sự đồng tình, cảm thông, thậm chí góp phần khiến số lượng người theo dõi tiếp tục giảm.

Sau Hà Trúc, chồng cô cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, phía dưới các bài đăng gọi Quang Đạt là “giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng ” hồi tháng 8, nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện.

Cộng đồng mạng dự đoán rằng đây là chiêu trò truyền thông với mục đích đánh bóng tên tuổi của cơ trưởng 34 tuổi. Thay vì nhận về sự ngưỡng mộ, Quang Đạt bị đánh giá là “làm màu”. Trên thực tế, sự xuất hiện phổ biến của thông tin trên chưa được xác định là tự nhiên hay có tác động.

Theo thông tin trên website Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines), Nguyễn Quang Đạt được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay vào ngày 18/4. Hoạt động bổ nhiệm nằm trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cấp cao và cấp trung tại chỗ của hãng trong năm nay.

Như vậy, thông tin trên không sai, song nhận về ý kiến trái chiều do mang tính chất đánh bóng tên tuổi, o bế cho cá nhân. Đây không phải lần đầu Quang Đạt bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Trước đó, cơ trưởng này từng bị nhận xét là có thái độ trịch thượng với cấp dưới. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng chỉ trích thái độ thiếu khiêm tốn, hành động khoe khoang công việc của anh.