Năm của những lời 'xin lỗi'

VĐV Trương Vinh Hiển, YouTuber Thạch Trang hay TikToker Tina Thảo Thi đồng loạt đăng tải bài viết xin lỗi trên mạng xã hội sau khi gặp ồn ào cá nhân trong năm nay.

Ngày 5/10, tay vợt pickleball Trương Vinh Hiển đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân sau trận bán kết gây tranh cãi với Lý Hoàng Nam tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025. Bài đăng của VĐV này thu hút sự chú ý của cộng đồng hâm mộ thể thao.

Trước đó, nhiều “nàng thơ” MXH như Thạch Trang hay Lê Hà Trúc công khai gửi lời xin lỗi đến công chúng sau loạt ồn ào liên quan đến sự nghiệp và đời sống cá nhân. Cùng với đó, TikToker triệu fan Tina Thảo Thi cũng thể hiện sự hối lỗi sau khi bị các đơn vị truyền thông “bóc phốt”.

Trong xã hội xoay quanh mạng xã hội, lời xin lỗi dường như trở thành “nghĩa vụ bắt buộc” đối với những người có sức ảnh hưởng. Công chúng yêu cầu cả VĐV, sao mạng và CEO phải đưa ra phản hồi về các hành vi như “phông bạt”, ngoại tình hay có thái độ ứng xử không phù hợp.

Trương Vinh Hiển xin lỗi sau trận đấu căng thẳng với "đàn anh" Lý Hoàng Nam. Ảnh: Trương Vinh Hiển/FB.

Đây là sự thay đổi lớn so với thời kỳ trước, khi người nổi tiếng phải phát ngôn thông qua báo chí. Hiện nay, họ trực tiếp dùng Instagram, Threads, YouTube hay TikTok để bày tỏ sự hối lỗi, hy vọng tạo cảm giác chân thành như gặp gỡ trực diện.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng phương pháp tiếp cận này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực, theo BBC.

‘Kỷ nguyên xin lỗi’

Theo Marjorie Ingall, đồng tác giả cuốn Sorry, Sorry, Sorry: The Case for Good Apologies (tạm dịch: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi: Vì sao một lời xin lỗi đúng lại quan trọng), mạng xã hội tạo điều kiện cho người nổi tiếng tiếp cận đông đảo khán giả. Nền tảng này còn cho phép phản hồi nhanh chóng, không cần can thiệp nhiều từ đội ngũ truyền thông, phù hợp với vòng quay tin tức vận động nhanh chóng.

Karina Schumann, Phó giáo sư Tâm lý xã hội tại Đại học Pittsburgh (Mỹ), nhận định rằng mạng xã hội góp phần tạo ra môi trường trách nhiệm, bởi mọi hành động và lời nói của người có sức ảnh hưởng luôn công khai. Bà cho rằng hành động xin lỗi trên mạng chính là một phương pháp để cứu vãn danh tiếng, lấy lại thiện cảm từ khán giả.

“Họ muốn nó trông có vẻ cá nhân và chân thành. Mạng xã hội vì thế trở thành kênh phù hợp”, Schumann nói.

Không chỉ giúp phản hồi nhanh, lời xin lỗi trên mạng còn dễ dàng lan tỏa. Theo Schumann, điều này tạo ra kỳ vọng rằng việc nhận lỗi nên là hành động đầu tiên, trở thành một phần không thể thiếu của xã hội hiện đại. Bà gọi đây là “kỷ nguyên của lời xin lỗi”.

Thạch Trang và Lê Hà Trúc không nhận được sự đồng cảm sau những lời xin lỗi công khai. Ảnh: @thach_trangg, @lehatruc.

Bội thực lời xin lỗi

Tuy vậy, sự phổ biến khiến hành động này mất dần sức nặng. Công chúng hiểu rõ rằng lời xin lỗi không chỉ hướng đến fan mà còn nhắm vào nhà tài trợ, đối tác.

“Có những yếu tố khiến chúng bị xem là thiếu chân thành. Ngay cả khi xuất hiện trực tiếp trên mạng, chúng vẫn bị nghi ngờ là để làm hài lòng công chúng, xoa dịu dư luận”, Schumann nói.

Tình trạng “bội thực xin lỗi” khiến giá trị hành động này bị pha loãng. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Zarinah cho rằng sự thân mật giả định trên mạng đôi khi phản tác dụng.

Người nổi tiếng vốn dùng nền tảng để xây dựng thương hiệu cá nhân. Vì vậy, những lời xin lỗi chỉn chu thường bị đánh giá là tính toán, dàn dựng.

Tại Việt Nam, lời xin lỗi của Lê Hà Trúc từng bị cho là hoàn hảo quá mức, được viết trên nền nâu, đồng tông với trang cá nhân Instagram. Thay vì tạo sự đồng cảm, bài đăng thể hiện sự hối lỗi này lại tạo ra phản ứng trái ngược, tiếp tục nối dài tranh cãi.

Tương tự, Thạch Trang cũng không thể dập tắt “ngọn lửa” phẫn nộ dù lên tiếng xin lỗi đến 3 lần.

Theo các chuyên gia, thông cáo báo chí cứng nhắc vốn bị xem là thiếu hiệu quả, nhưng lời xin lỗi tràn lan trên mạng cũng không khá hơn. Người im lặng thì mất điểm, nhưng người xin lỗi cũng khó lấy lại lòng tin.

Bên cạnh lời xin lỗi trực tiếp truyền thống, Zarinah cũng nhắc đến một dạng nhận lỗi phổ biến hiện nay, gọi tên là “acknowlogy”. Với dạng thức này, người nổi tiếng thừa nhận lỗi lầm nhưng né tránh nói “xin lỗi”.

Dù vậy, Ingall tin rằng lời xin lỗi trên mạng không hoàn toàn vô ích. Chúng có thể trở thành bài học để công chúng phân tích thế nào là một lời xin lỗi đúng nghĩa.