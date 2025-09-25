Khởi động Lễ hội đua ghe Ngo cúp Xuân Hòa mở rộng trên kênh Nhiêu Lộc

Lễ hội diễn ra ngày 30/11 trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP.HCM (đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sỹ).

Tiếp nối thành công của 2 kỳ Lễ hội đua ghe Ngo do UBND quận 3 (cũ) tổ chức, năm nay, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức Lễ hội đua ghe Ngo cúp Xuân Hòa mở rộng với chủ đề “Xuân Hòa - Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng”.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Đây cũng là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, lễ hội truyền thống Ok-Om-Bok của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Đây là hoạt động văn hóa - thể thao có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ, thắt chặt tình đoàn kết, quảng bá hình ảnh phường Xuân Hòa - điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình.

Bên cạnh đó, Lễ hội đua ghe Ngo cúp Xuân Hòa mở rộng là hoạt động chính trong chuỗi sự kiện của Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2025. Lễ hội cũng là một hoạt động hưởng ứng kỳ vọng của Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp cùng đoàn công tác Trung ương khảo sát công tác chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại phường Xuân Hoà: “Xây dựng phường Xuân Hòa trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”.

Lễ hội đua ghe Ngo năm 2024 trên kênh Nhiêu Lộc.

Lễ hội đua ghe Ngo cúp Xuân Hòa mở rộng năm 2025 sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn với sự tham dự của 18 đội đua ghe Ngo chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành Nam Bộ. Cơ cấu giải thưởng gốm 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cùng cúp vô địch, cờ lưu niệm và quà của nhà tài trợ; 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, cờ lưu niệm, quà của nhà tài trợ; 1 giải Ba trị giá 15 triệu đồng, cờ lưu niệm và quà của nhà tài trợ; 15 giải Khuyến khích có giá trị 5 triệu đồng, cờ lưu niệm, quà của nhà tài trợ.

Dịp này, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn phục vụ cho người dân và du khách đến tham quan Lễ hội như ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Đạt G, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ca sĩ Kyo York…

Du khách cũng có cơ hội thưởng thức không gian, văn hoá ẩm thực dân gian Nam Bộ với nhiều loại bánh nổi tiếng như bánh xèo, bánh khọt, bánh tét... hay thưởng thức cốm dẹt của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ngoài ra, tại lễ hội cũng có những gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm, dụng cụ thể thao. Dự kiến, lễ hội có sự tham gia của khoảng 2.000 người.