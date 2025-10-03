Khởi tố bị can Hoàng Hường

Hoàng Thị Hường (38 tuổi, tức Hoàng Hường) và 5 người khác bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 3/10, theo thông tin trong bản tin thời sự của VTV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường) cùng 2 em rể của Hường và 3 nhân viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…

Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Đối tượng đứng đầu hệ sinh thái này, từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có. Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, đây là cách đối tượng này ngụy biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng , kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sai lệch.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội, như gọi món mèn mén của người dân tộc Mông ở Hà Giang là "cám lợn"; quảng cáo nước súc miệng và viên xương khớp với những công dụng "thần thánh hóa" hay điều trị dứt điểm các bệnh xương khớp.

Trước đó, năm 2020, bà Hường từng đăng tải thông tin sai lệch về tình hình lũ lụt ở Quảng Bình, khiến công tác cứu trợ bị ảnh hưởng. Một số phát ngôn khác của bà Hường cũng bị cho là miệt thị vùng miền, gây tổn thương cộng đồng.