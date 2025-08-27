Khởi tố người vô ý làm học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố Tạ Hoàng Nguyên về tội vô ý làm chết người, khiến một học sinh bị điện giật tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam học sinh bị điện giật tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ.

Trước đó, tối 25/4/2025, trong chương trình văn nghệ do Trường THCS thị trấn Ba Tơ (xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, em T.C.T. (15 tuổi, học sinh lớp 9) không may bị điện giật tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại sân khấu bị rò rỉ điện. Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân em T. tử vong là do điện giật.

Theo cơ quan công an, khi tổ chức văn nghệ, Trường THCS thị trấn Ba Tơ có thuê đơn vị tổ chức sự kiện. Ông Tạ Hoàng Nguyên tiếp nhận từ đơn vị tổ chức sự kiện hạng mục ánh sáng cho sân khấu.

Thời điểm diễn văn nghệ trời có mưa. Một số học sinh phát hiện khu vực biểu diễn có điện bị rò rỉ và cũng đã báo cho nhà trường, nhưng chưa được xử lý. Đến tiết mục có T. tham gia, thì em bị điện giật tử vong.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin tối 25/4/2025, Trường THCS thị trấn Ba Tơ (xã Ba Tơ) tổ chức biểu diễn văn nghệ. Đến khoảng 21h40 cùng ngày, em T.C.T. (15 tuổi, học sinh lớp 9) cùng các bạn đang biểu diễn trên sân khấu thì xảy ra sự cố.

Em T. vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật. Những người chứng kiến sự việc dù đã nỗ lực ứng cứu, nhưng em T. không qua khỏi.

Nạn nhân đã tử vong với nhiều vết bỏng trên cơ thể. Sự việc sau đó được trình báo công an.