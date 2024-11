Khởi tố vụ án va chạm làm tàu chở 14 thuyền viên chìm ở Côn Đảo

Bắt tạm giam nghịch tử tẩm xăng đốt bố mẹ tử vong

Thông tin từ Công an Hà Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng (SN 1987) về hành vi giết người.