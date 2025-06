Không có nhà hàng Việt Nam lọt top 50 thế giới 2025

Danh sách 50 nhà hàng tốt nhất thế giới 2025 (World’s 50 Best Restaurants 2025) của 50 Best, được ví như giải Oscar về ẩm thực cao cấp, năm nay được công bố tại thành phố Turin, miền Bắc nước Italy, ngày 19/6.

Bảng xếp hạng 2025 tiếp tục không ghi nhận điểm ăn uống nào của Việt Nam. Điều này cho thấy ẩm thực tại các nhà hàng ở nước ta chưa đủ sức thuyết phục chuyên gia quốc tế.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của 6 nhà hàng ở Bangkok trong danh sách này đưa Thủ đô Thái Lan thành điểm đến "chiến thắng lớn" trong đêm trao giải, theo CNN.

Các cơ sở ăn uống đó bao gồm Gaggan (vị trí thứ 6), Potong (13), Sorn (17), Suhring (22), Le Du (30) và Nusara (35).

Xếp ở đầu bảng là Maido nằm tại thủ đô Lima, Peru. Cơ sở do đầu bếp Mitsuharu Tsumura người Nhật Bản dẫn dắt tăng 4 bậc từ vị trí thứ 5 vào năm ngoái. Không khó hiểu khi các món ăn tại đây là sự giao thoa giữa ẩm thực xứ hoa anh đào và Đất nước của các Incas.

Thực đơn nếm thử hơn 10 món bao gồm The Triple, sự kết hợp của bơ, trứng, cà chua và chashu (bụng lợn om); nước tương caracoles al sillao từ ốc biển, bọt ớt vàng và sốt Nikkei; mì ramen mực với xúc xích Tây Ban Nha chorizo Amazon.

Ngoài ra, đơn vị cũng phục vụ thực đơn gọi món theo mùa và hải sản đánh bắt trong ngày.

Đứng thứ hai là Asador Etxebarri ở Atxondo, Tây Ban Nha. Trong khi đó, Quintonil từ Mexico giành vị trí thứ ba, tiếp theo là Diverxo ở Madrid (số 4) và Alchemist của Copenhagen (Đan Mạch) lọt vào top 5.

Đại diện duy nhất của Mỹ lọt vào danh sách 50 nhà hàng hàng đầu thế giới là Atomix ở New York, ở vị trí thứ 12.

Ngoài ra, nhà hàng Ikoyi ở London (Anh) vươn lên vị trí 15 từ bậc 27 vào năm 2024.

50 Best là giải thưởng thường niên được tập hợp dựa trên phiếu bầu của Học viện 50 nhà hàng tốt nhất thế giới bao gồm hơn 1.100 chuyên gia trong ngành nhà hàng quốc tế, các nhà văn và đầu bếp ẩm thực tại 28 khu vực trên thế giới.

Các nhà hàng trong danh sách chỉ có thể giành được giải thưởng cao nhất một lần. Sau đó, đơn vị này sẽ được chuyển sang giải "Best of the Best (Cơ sở ẩm thực vượt trội" riêng biệt.

Các thành viên của nhóm ưu tú đó bao gồm Geranium và Noma ở Copenhagen, The Fat Duck gần London, Osteria Francescana ở Modena (Italy), Mirazur ở Menton ở Pháp. Người chiến thắng "50 nhà hàng tốt nhất" năm ngoái, Disfrutar của Barcelona, hiện cũng nằm trong danh sách này.