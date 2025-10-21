Không được ngủ đủ 8 tiếng, nhân viên phố Wall kiện công ty cũ

Vụ kiện của cựu nhân viên Centerview Partners làm lộ áp lực kiệt sức tại Phố Wall, nơi các nhân viên trẻ phải làm tới 120 giờ mỗi tuần và luôn sẵn sàng làm việc suốt đêm.

Phía sau mức lương trăm nghìn USD của nhân viên Phố Wall là những đêm trắng triền miên. Ảnh minh họa: Reuters.

Công việc kéo dài đến khuya, lịch làm việc khó lường và phải luôn trong trạng thái “sẵn sàng khi được gọi” là nhịp sống quen thuộc của các nhân viên ngân hàng trẻ tại Phố Wall (New York, Mỹ).

Song, những gì diễn ra phía sau ánh hào quang tài chính này hiếm khi được tiết lộ, cho đến khi vụ kiện giữa một cựu nhân viên và ngân hàng đầu tư Centerview Partners được đưa ra tòa, theo Business Insider.

Vụ việc bắt đầu tại tòa án liên bang Manhattan từ năm 2021, xoay quanh Kathryn Shiber, sinh viên tốt nghiệp Đại học Dartmouth, gia nhập ngân hàng boutique Centerview Partners tại New York vào tháng 7/2020. Chỉ sau 10 tuần, cô bị chấm dứt hợp đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Shiber từng thông báo với bộ phận nhân sự rằng cô cần ngủ 8-9 tiếng mỗi đêm do mắc một số bệnh lý nền. Tuy nhiên, yêu cầu này dường như không phù hợp với cường độ làm việc khốc liệt trong môi trường đầu tư.

Tòa án gần đây đã cho phép vụ kiện được tiếp tục sau khi bác bỏ đề nghị đình chỉ từ phía ngân hàng. Luật sư của Shiber cho biết họ sẽ theo đuổi đến cùng cáo buộc phân biệt đối xử liên quan đến tình trạng sức khỏe của thân chủ. Centerview Partners từ chối bình luận.

Đôi khi tới 24 tiếng/ngày

Các bản ghi lời khai trong hồ sơ cho thấy làm việc hơn 80 giờ mỗi tuần là chuyện bình thường đối với các “analyst”, vị trí khởi đầu của giới đầu tư ngân hàng.

Khi được hỏi về “số giờ làm việc trung bình của một nhân viên năm đầu”, đối tác Centerview là Tony Kim trả lời “từ 60 đến 120 giờ mỗi tuần. Có dự án bạn sẽ phải làm 24 tiếng liên tục”.

“Đây là bản chất của ngành. Phần lớn mọi người khi bước chân vào đầu tư ngân hàng đều hiểu rằng họ có thể sẽ phải làm việc suốt ngày đêm”, ông nói thêm.

Mâu thuẫn giữa Shiber và ngân hàng khởi nguồn từ một dự án mang tên Project Dragon. Sau nhiều đêm làm việc đến 2h hôm sau, Shiber quyết định đăng xuất lúc 1h thứ Sáu mà không báo trước cho nhóm trưởng.

Điều này dẫn đến cuộc trao đổi căng thẳng qua email giữa cô và Timothy Ernst, lúc đó là phó nhóm của Centerview. Shiber cho rằng công việc thiếu kế hoạch, khiến cô không thể chủ động xử lý.

“Nhiều lúc trong ngày tôi có thể làm thêm nếu biết được phần việc sớm hơn”, cô viết.

“Phần tệ nhất của công việc này là bạn không thể làm trước mọi thứ, vì sẽ luôn có việc mới. Đích đến trong công việc này luôn di chuyển”, Ernst đáp lại.

Trong lời khai, Kim cũng dùng từ “khó đoán trước” để mô tả môi trường này: “Bạn không bao giờ biết khi nào mình cần có mặt. Bạn chỉ phải sẵn sàng bất cứ khi nào đội nhóm cần”.

Giữa trung tâm tài chính sôi động nhất thế giới, nhiều nhân viên ngân hàng trẻ đang phải trả giá bằng sức khỏe. Ảnh minh họa: Reuters.

Quy tắc ngầm giới công sở phố Wall

Ernst trong email cũng nhấn mạnh “nguyên tắc bất thành văn” của ngành: không được rời khỏi công việc khi chưa xác nhận với cấp trên.

“Khi tôi mới bắt đầu, nếu không chắc mình đã xong hay chưa, tôi luôn nhắn cho phó nhóm hoặc đồng nghiệp để hỏi còn việc gì không. Thường sẽ có nhận xét hoặc chỉnh sửa, và những việc đó phải hoàn thành trước khi nghỉ”, cô viết.

Kim cũng xác nhận điều này trong bản ghi lời khai: “Nếu bạn đang ở trong một dự án lớn và nhóm vẫn thức làm việc, bạn phải báo khi định đi ngủ, tốt nhất nên hỏi thêm: ‘Có việc gì tôi có thể giúp không?’”.

Vụ kiện giữa Kathryn Shiber và Centerview Partners đang tiếp tục, nhưng những tài liệu được công khai đã phần nào vẽ nên chân dung thật về cuộc sống của các nhân viên ngân hàng trẻ. Dù mức lương khởi điểm trong ngành có thể lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi năm, cái giá mà nhiều người trẻ phải trả là thời gian, sức khỏe.

“Không ai mong phải làm việc 24 tiếng một ngày. Nhưng ở Phố Wall, chuyện đó không hiếm”, một nhân viên Centerview nói trong bản khai.