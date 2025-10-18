Khủng hoảng của Maserati đằng sau đợt giảm giá 50.000 USD

Doanh số không khả quan là lý do Maserati tung ra đợt giảm giá 50.000 USD cho các mẫu xe điện tại thị trường Mỹ.

Theo Carscoops, doanh số của Maserati tại Mỹ sụt giảm đáng kể trong năm nay, với chỉ 5.996 xe bán ra ở xứ cờ hoa trong 9 tháng.

Đây là lý do thương hiệu xe sang Italy đang cho triển khai ưu đãi tối đa 50.000 USD tại thị trường ôtô Mỹ, chủ yếu nhắm đến nhóm xe thuần điện.

Hai mẫu xe GranTurismo Folgore và GranCabrio Folgore có giá khởi điểm lần lượt 200.295 USD và 209.195 USD nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai đều đang được Maserati áp dụng giảm giá 50.000 USD khi khách hàng chọn mua hoặc thuê.

Các phiên bản GranTurismo và GranCabrio trang bị động cơ đốt trong V6 tăng áp kép 3.0L không có ưu đãi.

Maserati GranTurismo Folgore có ưu đãi 50.000 USD tại Mỹ. Ảnh: Maserati.

Tại Mỹ, khách hàng mua hoặc thuê Maserati Grecale Folgore cũng đang được giảm giá 25.000 USD . Khách hàng xứ cờ hoa có thể kết hợp khuyến mại này với gói vay lãi suất ưu đãi, giúp Grecale Folgore trở thành mẫu xe có chương trình giảm giá hấp dẫn nhất thị trường ôtô điện hạng sang.

Phiên bản Grecale Modena cũng đang có ưu đãi tiền mặt 3.000 USD , theo thông tin từ CarsDirect. Mức ưu đãi này là khá nhỏ nếu so với khoản giảm giá 25.000 USD ở biến thể thuần điện của mẫu SUV.

Năm ngoái, Maserati ghi nhận doanh số 11.300 xe, tương đương sụt giảm đến 57% so với doanh số 26.600 xe có được vào năm 2023.

Dù tình hình kinh doanh không khả quan, tập đoàn Stellantis hồi tháng 6 từng phủ nhận tin đồn sắp bán Maserati, cũng như khẳng định không có ý định khai tử thương hiệu xe sang này.

Tập đoàn Stellantis cho biết sẽ “cứu” Maserati. Một trong những giải pháp được tính đến là tạo ra mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa Maserati với Alfa Romeo - hãng xe sang Italy khác cũng dưới quyền sở hữu của tập đoàn.