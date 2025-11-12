Kiếm thu nhập gấp 3 nhờ làm bảo mẫu cho giới siêu giàu

Nhiều người trẻ Mỹ đang chuyển hướng sang làm việc trong các gia đình thượng lưu với mức thu nhập lên đến hàng trăm nghìn USD mỗi năm, cùng những đặc quyền xa hoa không tưởng.

Khi Cassidy O’Hagan nhìn ra mặt nước xanh ngắt ở Maldives vào tháng 12 năm ngoái, cô biết mình đã chạm đến mục tiêu mơ ước. Ở tuổi 28, O’Hagan lưu trú trong một resort siêu sang, có villa riêng hướng biển, điều đặc biệt, đây chính là công việc của cô.

Công việc làm bảo mẫu cho các gia đình siêu giàu đã đưa cô gái đến từ bang Colorado (Mỹ) đi khắp thế giới, như mùa đông ở Aspen (Colorado), mùa hè ở Hamptons (New York, Mỹ), những chuyến nghỉ dưỡng tại Puerto Rico (Mỹ), Ấn Độ, Dubai, và cả hành trình lênh đênh qua châu Âu trên những “du thuyền khổng lồ.”

Với mức thu nhập 150.000- 250.000 USD /năm, O’Hagan còn được hưởng bảo hiểm, quỹ hưu trí, kỳ nghỉ có lương, bữa ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị, xe đưa đón tận nơi và thậm chí cả “tủ quần áo dành riêng cho bảo mẫu”.

“Công việc bán hàng thiết bị y tế trước đây của tôi không thể nào sánh được”, cô nói với Business Insider.

Làn sóng rời bỏ công sở

Trước đây, O’Hagan từng dự định học y. Nhưng sau vài năm làm việc trong môi trường bệnh viện và văn phòng, cô nhận ra bản thân không tìm thấy niềm vui. Năm 2021, cô từ bỏ con đường y khoa và gia nhập một nhóm ngày càng đông đảo những người trẻ ở Mỹ đang rời bỏ khối ngành “cổ cồn trắng” (văn phòng) để làm việc cho giới siêu giàu.

“Private staffing”, hay “dịch vụ nhân sự cá nhân”, là hệ thống nhân lực tinh vi đứng sau cuộc sống xa hoa của tầng lớp thượng lưu, từ quản gia, trợ lý riêng, lái xe, đầu bếp, đến bảo mẫu, nhân viên an ninh và quản lý bất động sản.

Theo Brian Daniel, nhà sáng lập công ty tuyển dụng Celebrity Personal Assistant Network, khi ông bắt đầu năm 2007, chỉ có vài đơn vị chuyên cung cấp nhân sự phục vụ giới siêu giàu. Giờ đây, toàn cầu có khoảng 1.000 công ty tương tự, trong đó 500 ở Mỹ.

“Cơn khát nhân lực trong lĩnh vực này là không thể tin nổi. Sự giàu có đã đạt đến quy mô chưa từng có”, Daniel nói.

Cassidy O’Hagan từ bỏ kế hoạch học y để theo đuổi sự nghiệp làm bảo mẫu cho các gia đình siêu giàu. Ảnh: Cassidy O’Hagan.

Chỉ trong 25 năm, số người có tài sản từ 1- 5 triệu USD trên thế giới đã tăng gấp 4, lên hơn 52 triệu người. Số tỷ phú cũng tăng từ 322 năm 2000 lên hơn 3.000 người. Cùng với đó, nhu cầu về nhân sự cho các biệt thự, máy bay, du thuyền của họ tăng theo cấp số nhân.

“Chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để bước chân vào lĩnh vực phục vụ cá nhân. Mỗi tỷ phú đều có ‘đội quân nhỏ’ riêng để đáp ứng mọi nhu cầu”, Daniel nói.

Cơn sốt tuyển dụng hậu đại dịch đã khiến thị trường này trở nên sôi động. Một bảo mẫu có thể nhận mức lương 150.000 USD /năm, quản gia 120.000 USD , trong khi vị trí “giám đốc khu nhà ở” có thể lên tới 250.000 USD .

Các gia đình thượng lưu không chỉ trả lương cao mà còn “thưởng” thêm nhiều đặc quyền, như nhà ở riêng, xe công ty, lịch làm việc linh hoạt và phúc lợi đầy đủ.

Khi bắt đầu làm việc cho một gia đình doanh nhân trẻ ở California (Mỹ), O’Hagan choáng ngợp trước đội ngũ nhân viên đông đảo với 4 bảo mẫu, nhiều trợ lý cá nhân, quản gia, quản lý chung và cả nhân viên tổ chức nhà cửa.

Tuy nhiên, cảm giác “thành công” ấy không đến ngay lập tức. Sau một thời gian, O’Hagan quay lại công việc bán hàng trong lĩnh vực y tế, chỉ để nhận ra mình đã đánh mất điều khiến cô hạnh phúc.

“Tôi ép mình vào công việc công sở vì nghĩ làm bảo mẫu là không đủ danh giá. Nhưng rồi tôi nhận ra bản thân phù hợp với công việc chăm sóc, gần gũi và mang tính con người hơn”, cô nói.

Chưa đầy 1 năm sau, cô quay lại với nghề cũ. Lần này, O’Hagan đặt mục tiêu phục vụ những gia đình “siêu cấp” ở New York. Thu nhập tăng thêm 40.000 USD , cô có đầu bếp riêng, xe đưa đón và cả tủ quần áo được tài trợ.

Tiến sĩ cũng chuyển nghề làm đầu bếp riêng

Không chỉ O’Hagan, nhiều người trẻ có học vấn cao cũng đang rẽ hướng.

“Ngày nay, những người tham gia lĩnh vực này trẻ hơn, có bằng đại học, thậm chí tiến sĩ. Tôi từng nhận đơn từ luật sư, doanh nhân, và cả người làm bất động sản”, nhà sáng lập Brian Daniel cho biết.

Julia Dudley (26 tuổi) là ví dụ khác. Cô có bằng thạc sĩ truyền thông, từng làm việc trong ngành quảng cáo và nhà hàng, trước khi trở thành đầu bếp riêng cho các gia đình giàu có ở Hamptons (New York).

“Nấu vài bữa một ngày trong vài tháng cũng có thể kiếm sáu con số, cô chia sẻ.

Daniel cho biết nhiều đầu bếp từng làm việc tại nhà hàng 5 sao cũng bỏ sang lĩnh vực này vì thu nhập cao gấp 3 lần và thời gian linh hoạt hơn.

Julia Dudley, từng tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành truyền thông, sau đó theo học ẩm thực, hiện làm đầu bếp riêng cho khách hàng tại khu nghỉ dưỡng Hamptons. Ảnh: Julia Dudley.

Dẫu vậy, cuộc sống làm việc cho giới siêu giàu không hề dễ dàng. Nhân viên phải luôn sẵn sàng, làm việc với tốc độ “chóng mặt” và tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc bảo mật.

“Chỉ cần chủ nhà cần, bạn phải có mặt, dù đó là dọn dẹp hay chuẩn bị cho cuộc họp triệu USD”, Daniel nói.

O’Hagan thừa nhận công việc đôi khi khiến cô cô đơn.

“Bạn sẽ sống cùng họ, ngay cả trong các dịp lễ, sinh nhật, Giáng sinh, nhưng không thực sự thuộc về gia đình ấy”, cô nói.

Để vào được giới này, hầu hết nhân viên phải thông qua các công ty môi giới và ký NDA (thoả thuận bảo mật) nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, ngành này cũng mang lại cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Daniel kể về một tài xế riêng cho diễn viên Hollywood, sau 15 năm đã trở thành trợ lý điều hành và đồng sản xuất phim cùng ông chủ.

O’Hagan hiện hướng đến việc mở công ty môi giới riêng để đào tạo những người trẻ khác bước vào lĩnh vực này.

“Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè và những cô gái ở New York hỏi làm thế nào để bắt đầu. Nghề này cho tôi sự ổn định, ý nghĩa và kết nối mà tôi chưa từng tìm thấy ở đâu khác”, cô nói.