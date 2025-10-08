KTX ngập sâu tới 2 m, sinh viên bất lực nhìn đồ đạc chìm trong lũ

Trận mưa lũ lịch sử tại Thái Nguyên đã khiến nhiều trường đại học chìm trong biển nước. Là sinh viên năm thứ tư, Vy chia sẻ dù đã quen với cảnh ngập lụt nhưng trận lũ này vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng. "Chiều 7/10, nước bắt đầu ngập tại khu vực cổng và khuôn viên trường, đến trưa thì tràn vào phòng. Tụi em đã chủ động kê cao đồ đạc, mua đồ ăn dự trữ và một số bạn chuyển lên tầng hai. Nhưng không thể ngờ là đến tối, nước dâng cao và ngập quá nhanh, chỗ sâu phải hơn 2 m", Vy kể lại.

Cảnh ngập lụt nghiêm trọng kéo theo mất điện, mất nước sạch và đặc biệt là mất sóng điện thoại, khiến sinh viên hoàn toàn bị cô lập. "Không có mạng di động, chúng em cũng không thể học online theo lịch của nhà trường được. Nhiều bạn đang phải nhờ các đội cứu trợ chèo thuyền vào để đưa ra ngoài, về quê đợi khi nước rút thì quay lại học", Vy cho biết.

Đối với các tân sinh viên mới nhập học hơn một tháng, đây thực sự là một cú sốc lớn. Tối hôm trước, khi lũ tràn vào, nhiều bạn chỉ kịp kê vội đồ đạc lên cao rồi lội nước qua nhà ăn KTX. Nhưng chỉ một lúc sau quay về, nước đã ngập quá sâu khiến các bạn bất lực, đành ngủ lại nhà ăn và chờ cứu hộ.

"Tất cả sách vở, đồ dùng, quần áo của mình giờ đã ngập hết rồi. Chị cùng phòng mình để laptop trong phòng giờ chẳng còn hy vọng gì. Chúng mình chỉ biết ngồi đây đợi có sóng để đặt xe về quê thôi", một tân sinh viên nghẹn ngào chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, vào chiều 8/10, dù mực nước tại KTX đã giảm khoảng 30 cm, nhiều khu vực vẫn ngập rất sâu, có nơi lên tới 2 m. Sinh hoạt và học tập của sinh viên gặp muôn vàn khó khăn, trong đó rất nhiều bạn đang cần được cứu trợ.

Trong hoàn cảnh bị cô lập, tinh thần sáng tạo của sinh viên được phát huy tối đa. Các bạn đã tận dụng mọi thứ có thể như tấm xốp, thùng nhựa để làm bè, thuyền tạm, chèo ra ngoài mua cơm và tìm nơi sạc nhờ các thiết bị điện tử. "Tụi mình phải đặt cơm từ nhà ăn ship thuyền đến tận cửa phòng", một sinh viên kể lại.

Giữa lúc khó khăn, tình người ấm áp đã được lan tỏa. Gia đình anh Vũ Văn Hà, một người dân sống gần khu vực KTX, đã dùng thuyền của nhà để hỗ trợ đưa đón nhiều sinh viên ra khỏi vùng ngập an toàn. Không chỉ vậy, nhiều người dân và các nhóm thiện nguyện tại Thái Nguyên đã tự tổ chức nấu hàng nghìn suất cơm, chuẩn bị nước uống và thực phẩm để phát miễn phí, cứu trợ cho các bạn sinh viên đang mắc kẹt.

Sinh viên nhận đồ cứu trợ từ người dân.

