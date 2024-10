Kỷ nguyên 'vàng son' mới của Rabanne

Hương thơm Million Gold for Her là bản giao hưởng đầy tương phản, nơi hoa hồng lấp lánh hòa quyện cùng các loài hoa trắng nữ tính, rồi bất ngờ chuyển mình sang xạ hương khoáng mặn mà. Với 90% thành phần tự nhiên, dòng nước hoa cho phái đẹp này mang đến cảm giác say mê, quyến rũ đậm chất nữ tính.