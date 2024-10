'Cháy hàng' nhẫn đồng hồ tí hon 180 USD

Bậc thầy chế tác đồng hồ Andreas Strehler và bậc thầy khắc Roman Houdek đã cùng nhau tạo nên bộ sưu tập Flore et Faune, kết hợp kỹ năng ấn tượng của cả hai. Flore et Faune tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, mặt số như kiệt tác nghệ thuật, với các tùy chọn khắc gần như không giới hạn trên tấm vàng nguyên khối. Bên trong đồng hồ là bộ máy lên dây cót thủ công được cung cấp bởi UhrTeil AG của Strehler, khả năng dự trữ năng lượng 78 giờ. Flore et Faune có giá khởi điểm từ 165.000 CHF (khoảng 182.000 USD ). Ảnh: Oracle of Time.