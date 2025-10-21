Lâm Á Hân: 7 năm làm mẹ đơn thân, kết hôn lần 2 ở tuổi 31

Sinh năm 1994 tại TP.HCM, Lâm Á Hân từng là một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất của nhóm hài BB&BG - hiện tượng mạng đình đám những năm 2010. Cô được khán giả yêu mến bởi nét diễn tự nhiên, đáng yêu cùng ngoại hình xinh xắn. Lâm Á Hân cũng từng được chú ý với mối tình dài 6 năm với một nam thành viên cùng nhóm. Sau khi chia tay, cô dần rút lui và ít xuất hiện trong các sản phẩm chung. Ảnh: @hanie.lam/Instagram.