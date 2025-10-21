Lâm Á Hân: 7 năm làm mẹ đơn thân, kết hôn lần 2 ở tuổi 31

|
Ngày 18/10, Lâm Á Hân, cựu thành viên nhóm hài BB&BG, thông báo tổ chức đám cưới cùng doanh nhân Christopher Huỳnh. Hôn lễ diễn ra ấm cúng và lãng mạn trong không gian ngoài trời tại Đà Lạt. Trước khi nên duyên vợ chồng, cặp đôi có hơn 4 năm gắn bó. Ảnh: Phạm Thế Kiệt/Facebook.
Lâm Á Hân và Christopher Huỳnh gặp nhau năm 2021. Đến tháng 10/2023, cô chia sẻ đã sinh con trai - kết quả tình yêu của cả hai. Christopher Huỳnh là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại TP.HCM. Ảnh: @hanie.lam/Instagram.
Sinh năm 1994 tại TP.HCM, Lâm Á Hân từng là một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất của nhóm hài BB&BG - hiện tượng mạng đình đám những năm 2010. Cô được khán giả yêu mến bởi nét diễn tự nhiên, đáng yêu cùng ngoại hình xinh xắn. Lâm Á Hân cũng từng được chú ý với mối tình dài 6 năm với một nam thành viên cùng nhóm. Sau khi chia tay, cô dần rút lui và ít xuất hiện trong các sản phẩm chung. Ảnh: @hanie.lam/Instagram.
Đầu năm 2016, Lâm Á Hân thông báo kết hôn với DJ, rapper Phạm Hồng Hải và sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, đến cuối năm, cô bất ngờ livestream đấu tố chồng và tiến hành thủ tục ly hôn vì nửa kia ngoại tình. Thời điểm đó, Lâm Á Hân cũng tuyên bố cắt đứt liên hệ với nhóm BB&BG vì cho rằng một số thành viên có lời lẽ không hay liên quan đến chuyện riêng tư của mình. Ảnh: @hanie.lam/Instagram.
Năm 2017, cựu hot girl Sài thành sinh con thứ hai nhưng cuộc hôn nhân với Phạm Hồng Hải không thể cứu vãn. Một năm sau, hai người chính thức ly hôn. Lâm Á Hân được quyền nuôi con gái, còn chồng cũ chăm sóc con trai cả. Tuy nhiên, sau này, vì lo cho cuộc sống của con trai, cô đã giành lại quyền nuôi bé. Ảnh: @hanie.lam/Instagram.
Từ sau biến cố hôn nhân, Lâm Á Hân gần như biến mất khỏi showbiz, dành thời gian tập trung kinh doanh. Năm 2018, cô bất ngờ tham gia cuộc thi The Face Vietnam, nhưng cuối cùng rút lui với lý do không phù hợp. Sau đó, cô nàng lại gây tranh cãi vì màn "khóa môi" với người mẫu Nhikolai Đinh trong một show thử thách 18+. Ảnh: @hanie.lam/Instagram.
Trước khi đến với Christopher Huỳnh, Lâm Á Hân từng công khai hẹn hò chủ shop thời trang có tiếng ở TP.HCM. Hiện tại, khi đã là mẹ 3 con, Lâm Á Hân vẫn được khen ngợi có ngoại hình trẻ trung. Bên cạnh công việc chính là kinh doanh, cô nàng thỉnh thoảng tham gia chụp hình, quay MV, đóng phim ngắn hoặc diễn kịch. Trên trang cá nhân, cựu hot girl thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình. Ảnh: @hanie.lam/Instagram.
