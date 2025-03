Lần hiếm hoi Mark Zuckerberg đeo đồng hồ 'bình dân'

Trong tập MrBeast Crashed Our Mark Zuckerberg Interview của kênh YouTube Colin and Samir, được đăng tải ngày 27/3, Mark Zuckerberg gây chú ý khi thẳng thắn phủ nhận các tình tiết sai lệch trong bộ phim The Social Network (2010), tác phẩm từng được xem là “góc khuất” phía sau quá trình thành lập Facebook. Dù phần giải thích của CEO Meta nhanh chóng thu hút các cuộc tranh luận, song phong cách thời trang tối giản của vị tỷ phú trẻ mới là điều khiến giới mộ điệu chú ý, đặc biệt là chiếc đồng hồ anh đeo trên tay. Ảnh: Colin and Samir/Youtube.