Lập 300 website đen, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng nằm trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm thu hút lượng người truy cập lớn, qua đó kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Trần Tấn (SN 1999, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội); Nguyễn Đức Hồng (SN 2005, trú phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ); Dương Văn Thăng (SN 1992) và Dương Văn Khương (SN 1990, cùng trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tạo lập, quản lý gần 300 website khiêu dâm do Vũ Văn Thìn (SN 1988, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu và đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vào 9/7/2025.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng Internet và các phương tiện điện tử, kỹ thuật cao để đăng tải video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên hàng trăm website, nhằm thu hút lượng người truy cập lớn, qua đó kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo cho các website và ứng dụng cờ bạc trực tuyến, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hành vi của các đối tượng được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống của giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.