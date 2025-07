'Liên minh ma quỷ' chăn dắt, khống chế thiếu nữ vào làm ở quán karaoke

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với CATP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây mua bán người, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác có liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với CATP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây tội phạm mua bán người; mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, và một số địa phương do đối tượng Nguyễn Văn Phẩm (SN 1987), trú tại huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội cầm đầu.

Đối tượng Phẩm (ngoài cùng bên phải) và các đồng phạm trong vụ án.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, cuối tháng 5 vừa qua, Ban chuyên án đồng loạt đột kích tại các cơ sở "nhạy cảm" liên quan đến đường dây trên, giải cứu 52 nhân viên, (trong đó, có 20 trường hợp dưới 16 tuổi); triệu tập các đối tượng: Nguyễn Văn Phẩm; Nguyễn Văn Thành (SN 1990), Vũ Hoàng Nam (SN 1993), Vương Đình Tính (SN 1993, chủ cơ sở kinh doanh quán karaoke Bon Bon); Trần Văn Hùng (tức Hùng "Cổn" - SN 2001), cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tiến Hùng (SN 1996, tức Hùng "Thạch Sùng" - có tiền án về tội cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy); Lê Văn Đạt (SN 1995); Nông Quốc Dự (SN 1992), chủ quán karaoke Victory (tỉnh Bắc Ninh).

Quá trình đấu tranh đến nay, CQĐT Bộ Công an làm rõ: đầu năm 2023, đối tượng Phẩm sử dụng mạng xã hội để quảng cáo về quán karaoke XO (tại huyện Đông Anh (cũ), TP Hà Nội). Do nhu cầu về nhân viên nữ phục vụ quán hát ngày càng tăng, Phẩm đã tuyển dụng thêm nhiều nhân viên từ các địa phương trên cả nước. Theo đó, có 29 nhân viên nữ, trong đó 12 trường hợp dưới 16 tuổi, thuộc sự điều hành của Phẩm.

Đáng chú ý, trong số nhân viên đã và đang phục vụ tại cơ sở kinh doanh karaoke XO, có những cô gái trẻ mà Phẩm chi hàng chục triệu đồng để mua lại từ "đối tác" khác. Đơn cử, cuối năm 2024, Phẩm đã mua cháu H.T.M (14 tuổi, quê quán tỉnh Điện Biên) từ Hùng "thạch sùng", với giá 30 triệu đồng; mua từ đối tượng Nguyễn Văn Thành cháu N.T.Q.A (15 tuổi, quê quán Hà Tĩnh) với giá 23 triệu đồng; và cùng với đối tượng Lê Văn Đạt mua cháu N.T.H (16 tuổi, trú tại TP Hà Nội), với giá 16 triệu đồng...

Sau khi mua các thiếu nữ về, Phẩm ép viết giấy vay nợ và dùng nhiều thủ đoạn để nhân viên không trả hết nợ, phải làm tại quán karaoke XO dưới sự quản lý, giám sát của đối tượng Lê Văn Đạt... Hằng ngày, Phẩm yêu cầu các nữ nhân viên ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Thậm chí khi khách có yêu cầu và chi nhiều tiền thì nhân viên phải cởi bỏ áo, quần...

Trong vòng kiềm tỏa của Phẩm cùng đồng bọn, các nữ nhân viên bị hạn chế đi lại, phải sinh hoạt tập trung ở khu nhà trọ biệt lập. Khu nhà trọ có cổng sắt, thường xuyên khóa, được lắp đặt camera giám sát và phân công người theo dõi 24/24h. Cửa cổng chỉ mở khi nhân viên đến quán karaoke đi làm và trở về. Các nhân viên muốn ra khỏi nhà trọ thì phải xin phép các đối tượng Phẩm, Đạt. Cùng với đó, nhân viên dưới 16 tuổi được bố trí ở khu riêng biệt nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Thành; đối tượng này nhận tuyển dụng, “nuôi” các cô gái phục vụ các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có cơ sở kinh doanh Victory. Đối tượng Thành sử dụng nickname “Thành Ly Thành”, và thông qua mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin tuyển nhân viên nữ trên toàn quốc phục vụ nhà hàng, với mức thu nhập cao.

Với thủ đoạn này, Thành đã tuyển được nhiều nhân viên nữ làm việc tại cơ sở kinh doanh của mình, ép nạn nhân phục vụ (rót bia, bấm bài, ngồi tiếp khách nam giới) hoặc phải bán dâm cho khách. Nếu nhân viên không đồng ý, các đối tượng sẽ đánh đập hoặc tiếp tục bán cho chủ quán karaoke khác như trường hợp bán cháu N.T.Q.A và N.T.H cho đối tượng Phẩm.

Ngày 30-5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua dâm tại cơ sở kinh doanh Victory. Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định đối tượng Nông Quốc Dự đã thu tiền và điều gái bán dâm cho khách...

Hiện, CQĐT đã khởi tố, tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Phẩm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Hùng, Vũ Hoàng Nam, Lê Văn Đạt, Vương Đình Tính và Trần Văn Hùng về tội “Mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi”; khởi tố đối tượng Nông Quốc Dự về tội “Tổ chức mại dâm”...