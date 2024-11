Loại quả quen thuộc khiến người đàn ông đi cấp cứu sau khi ăn

Sau 3 ngày ăn quả hồng ngâm, người đàn ông quê Ninh Bình có biểu hiện đau bụng âm ỉ thượng vị rồi đau thành từng cơn tăng dần.

Bác sĩ chẩn đoán ông C. bị tắc ruột do bã thức ăn. Ảnh: Freepik.

Ông T.V.C. (59 tuổi, trú tại Nho Quan, Ninh Bình) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng đau bụng, bí trung đại tiện.

Qua thăm khám, kết hợp cùng các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán ông C. bị tắc ruột do bã thức ăn. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở bụng làm tan bã thức ăn ruột non, đẩy xuống đại tràng, kết hợp mở dạ dày lấy bã.

Sau phẫu thuật 6 ngày, bệnh nhân hồi phục, vết mổ liền khô, ít đau, có thể ăn uống và đi lại nhẹ nhàng.

Bác sĩ Lê Văn Công, khoa Ngoại tổng hợp, cho biết tắc ruột do bã thức ăn là cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Đa số trường hợp đều phải điều trị bằng phẫu thuật cấp cứu. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ có nguy cơ, vỡ ruột, nhiễm trùng ổ bụng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng máu, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Khối bã thức ăn được lấy ra từ dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Công, hiện tượng này xảy ra khi bệnh nhân bị một khối bã thức ăn (nguồn gốc thực vật, động vật, khối lông tóc hoặc khối hỗn hợp nhiều loại) hình thành ở dạ dày rồi di chuyển xuống làm tắc tại ruột non.

Người bệnh thường ăn phải những loại thực phẩm có nhiều chất tanin như hồng ngâm, ổi, sung, hạt hoa quả và các loại thực phẩm khó tiêu hóa, có nhiều chất bã xơ, sợi dai như măng, mít, kẹo cao su… Tanin và chất xơ khi gặp môi trường axit trong dạ dày sẽ gây phản ứng kết tủa, vón lại thành khối bã rắn chắc.

Trường hợp dễ bị tắc ruột do bã thức ăn là những người đã từng trải qua phẫu thuật cắt dạ dày, người già răng đã bị rụng, trẻ em…

Dấu hiệu tắc ruột do bã thức ăn:

- Đau bụng: Thường là triệu chứng xuất hiện đầu tiên. Đau xuất hiện đột ngột dữ dội, cường độ ngày càng tăng dần, từng cơn, vị trí thường quanh rốn.

- Chướng bụng: Do thức ăn bị ứ đọng phía trên vị trí tắc, do hơi sinh ra từ thức ăn ứ đọng và nuốt vào nhưng không lưu thông được.

- Buồn nôn, nôn: Nếu tắc cao bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, nôn rất nhiều, tắc thấp có thể bệnh nhân chỉ cảm thấy buồn nôn. Chất nôn lúc đầu là thức ăn, sau đến dịch mật và dịch tiêu hoá.

- Bí trung đại tiện: Bệnh nhân không đánh hơi và đại tiện được, là dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán tắc ruột.

Phòng ngừa tắc ruột do bã thức ăn:

- Không nên ăn quá nhiều trái cây có vị chát chứa nhiều tanin, không ăn lúc đói hoặc ăn chung với thức ăn có nhiều chất đạm.

- Nên tránh việc nuốt trực tiếp các thức ăn cứng, dai vì có thể tạo thành nhân cho các thực phẩm khác kết dính vào.

- Khi chế biến thức ăn cần nấu chín, ninh nhừ và cần nhai kỹ trước khi ăn.

- Người có nguy cơ cao như người già, mất răng, phẫu thuật cắt dạ dày, trẻ em… cần lưu ý chọn thực phẩm mềm dễ tiêu.

- Xây dựng thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày để giúp cho ruột được kích thích, dễ dàng co bóp, lưu thông tốt hơn, nên duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, ít nhất là 2 lít nước/ngày.