Loài quý hiếm bị dính bẫy lòi xương trên bán đảo Sơn Trà

Chia sẻ với PV ngày 30/9, anh Phạm Phùng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho hay vừa gỡ bẫy cho một con voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà.

Anh Phùng kể khi cùng mọi người lên khu vực Bãi Cát Vàng chụp ảnh, qua ống kính, anh phát hiện một con voọc đực khoảng 5 kg bị dính bẫy trên cây sung. Chiếc bẫy nằm ở tay phải voọc.

Anh Phùng đã leo lên kiểm tra chiếc bẫy, đó là loại bẫy được làm bằng dây phanh xe đạp. Sau đó anh đã dùng kềm phá bẫy để giải cứu voọc.

"Dây phanh siết quá chặt nên cứa rách da, lòi xương tay của voọc. Vì cây cao 6 m, đổ về phía bên vực, tháo bẫy xong voọc lại nhảy đi mất nên tôi không thể ôm nó xuống để kiểm tra kỹ hơn, băng bó vết thương cho nó. Hy vọng vết thương sẽ sớm lành", anh Phùng kể.

Theo anh, mùa này trái cây ở bán đảo Sơn Trà rất nhiều, làm nguồn thức ăn dồi dào cho các loài vật. Một số người biết được thực tế này đã cố tình đặt bẫy trên những cây nhiều quả.

Bẫy là chiếc dây phanh, một đầu buộc vào thân cây, đầu còn lại làm thành thòng lọng đặt gần trái cây. Nếu voọc, khỉ, sóc….tới ăn mắc vào thòng lọng, càng vùng vẫy, thòng lọng càng siết chặt hơn.

Voọc chà vá chân nâu được xếp hạng Nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Bán đảo Sơn Trà đang là ngôi nhà sinh sống của khoảng 1.300 cá thể voọc chà vá chân nâu, và đây là quần thể lớn nhất, bền vững nhất hiện nay của loài.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị chức năng cũng từng kiểm tra, truy quét khi nhận được phản ánh săn, bẫy bắt động vật hoang dã trên bán đảo Sơn Trà. Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm bẫy kẹp, bẫy dây phanh xe đạp.

