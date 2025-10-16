Loại virus khiến Trung Quốc báo động đã xuất hiện tại Mỹ

Sở Y tế tiểu bang New York xác nhận trường hợp nhiễm virus chikungunya đầu tiên tại địa phương này và cũng là ca đầu tiên trong 6 năm qua tại Mỹ.

Theo các quan chức y tế, xét nghiệm tại Trung tâm Wadsworth của sở đã xác nhận trường hợp mắc chikungunya này ở quận Nassau thuộc đảo Long Island.

"Một cuộc điều tra cho thấy người này có khả năng đã nhiễm virus sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt", các quan chức cho biết. "Mặc dù trường hợp này được phân loại là lây nhiễm tại địa phương dựa trên thông tin hiện tại, nguồn lây nhiễm chính xác vẫn chưa được xác định rõ".

"Trung tâm Wadsworth đã xác nhận kết quả xét nghiệm này, đây là trường hợp đầu tiên được biết đến mắc bệnh chikungunya lây nhiễm tại địa phương ở bang New York. Với nhiệt độ ban đêm lạnh hơn nhiều, nguy cơ hiện tại ở New York là rất thấp", tiến sĩ James McDonald, Ủy viên y tế bang, thông tin. "Chúng tôi kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bị muỗi đốt".

Trong năm nay, có thêm 3 trường hợp mắc bệnh chikungunya bên ngoài thành phố New York, tất cả đều liên quan đến việc đi du lịch quốc tế đến các khu vực đang có dịch chikungunya.

Theo Sở Y tế tiểu bang New York, các cuộc xét nghiệm muỗi thường quy do Trung tâm Wadsworth của Sở và Sở Y tế và Vệ sinh Tâm thần Thành phố New York (DOHMH) thực hiện cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra virus chikungunya trong bất kỳ mẫu muỗi nào ở New York.

Các viên chức y tế khuyến cáo tất cả người dân New York nên thực hiện biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ bị muỗi đốt bằng cách sử dụng thuốc chống côn trùng đã đăng ký với EPA, mặc áo dài tay, quần dài và đi tất khi ra ngoài trời khi có thể.

Người dân cũng nên thường xuyên loại bỏ nước đọng xung quanh nhà, chẳng hạn trong chậu hoa, xô và máng, và sửa chữa hoặc vá các lỗ trên cửa sổ và lưới cửa ra vào để ngăn muỗi vào.

Muỗi Aedes albopictus là vật truyền bệnh chikungunya. Ảnh: Freepik.

Chikungunya là căn bệnh do muỗi truyền phổ biến nhất ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, với các triệu chứng bao gồm sốt và đau khớp, đau đầu, đau cơ, sưng khớp hoặc phát ban. Căn bệnh này không thể lây lan trực tiếp từ người này sang người khác và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là thấp.

Chikungunya hiếm khi khiến người bệnh không qua khỏi và hầu hết bệnh nhân đều hồi phục trong vòng một tuần, mặc dù một số người có thể bị đau khớp dai dẳng.

Theo Sở Y tế tiểu bang New York, những người có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn bao gồm trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh vào thời điểm sinh ra, người lớn từ 65 tuổi trở lên và người mắc các bệnh mạn tính như huyết áp cao, tiểu đường hoặc bệnh tim.

Muỗi Aedes albopictus (A. albopictus), được biết là truyền bệnh chikungunya, hiện diện ở một số vùng phía nam New York và sự lây truyền tại địa phương có thể xảy ra khi muỗi A. albopictus đốt một du khách bị nhiễm bệnh, sau đó bị nhiễm bệnh và đốt một người khác.

Đầu tháng 8, bệnh chikungunya lan rộng tại Trung Quốc đến mức quốc gia này phải kích hoạt loạt biện pháp kiểm soát dịch mạnh tay từng được sử dụng trong giai đoạn Covid-19. Theo đó, người dân phải báo cáo lý do mua thuốc sốt, phát ban cho nhà thuốc, xét nghiệm diện rộng, khai báo lịch sử di chuyển, khử khuẩn cộng đồng và phát động chiến dịch diệt muỗi kéo dài 7 ngày.

Tâm điểm của đợt dịch tại Trung Quốc là thành phố Phật Sơn, nơi ghi nhận số ca bệnh tăng cao bất thường trong mùa hè, lên đến hơn 7.000 ca bệnh.