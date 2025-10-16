Quy định mới nhất về chế độ được hưởng khi ốm đau

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thời gian nghỉ ốm dài ngày sẽ tối đa 30 đến 70 ngày với mức hưởng 75%. Sau khi nghỉ hết thời gian nói trên mà vẫn cần tiếp tục điều trị, người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ với mức hưởng thấp hơn tuỳ theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên chưa thấy đề cập đến số ngày nghỉ tối đa là bao nhiêu.

Thông tin về băn khoăn này, Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết:

Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau: “Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn tiếp tục điều trị, người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Y tế ban hành được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần”.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ ốm đau với mức hưởng 75%, nếu nghỉ việc điều trị do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày thì được tiếp tục hưởng chế độ ốm đau với mức hưởng thấp hơn.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần.

Như vậy, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 không giới hạn số ngày được nghỉ hưởng ốm đau tối đa nếu đang điều trị bệnh dài ngày theo quy định.

Thông tư 25 của Bộ Y tế quy định chi tiết việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và các luật liên quan trong lĩnh vực y tế. Trong đó, phụ lục I của thông tư đã liệt kê 282 bệnh thuộc các chuyên khoa khác nhau, được xếp vào danh mục cần chữa trị dài ngày.

Danh mục này là cơ sở pháp lý để người lao động mắc bệnh được hưởng chế độ ốm đau dài ngày từ 1/7, đảm bảo quyền lợi chính đáng trong quá trình điều trị.

Cụ thể, danh mục 282 bệnh cần chữa trị dài ngày như sau: