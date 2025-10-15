Lâm Đồng chỉ đạo khẩn sau ca không qua khỏi vì sốt xuất huyết

Sau một trường hợp không qua khỏi vì sốt xuất huyết, Sở Y tế Lâm Đồng ra công văn khẩn đề nghị các đơn vị y tế toàn tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Sốt xuất huyết là bệnh thường gặp vào mùa mưa, cần có biện pháp phòng chống kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Sở Y tế Lâm Đồng vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát và xử lý ổ dịch sốt xuất huyết Dengue, sau khi ghi nhận một trường hợp không qua khỏi tại xã Đạ Huoai.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng, dịch bệnh tại khu vực này vẫn đang hoạt động và có nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát quyết liệt. Bên cạnh đó, công tác giám sát, xử trí ổ dịch và điều trị tại cơ sở còn tồn tại một số hạn chế.

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và hạn chế các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và trạm y tế xã theo dõi sát diễn biến dịch, xử lý triệt để ổ dịch liên quan đến ca không qua khỏi tại thôn 16, tránh để lan rộng.

Đơn vị cần rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí, chuyển tuyến và báo cáo ca bệnh; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại đã được nêu trong báo cáo của CDC tỉnh.

Sở Y tế cũng yêu cầu trung tâm chủ động phối hợp với CDC và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tập huấn, cập nhật hướng dẫn giám sát, phát hiện và điều trị sốt xuất huyết cho đội ngũ y tế tuyến xã, các phòng khám khu vực, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tăng khả năng phát hiện sớm và xử trí kịp thời, đặc biệt đối với các ca nặng.

CDC Lâm Đồng được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật cho Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai trong công tác xử lý ổ dịch, đồng thời sẵn sàng tăng cường nhân lực, trang thiết bị khi có yêu cầu. Ngay khi có kết quả chính thức từ Viện Pasteur TP.HCM về trường hợp qua đời, CDC phải báo cáo kịp thời để Sở Y tế chỉ đạo các bước tiếp theo.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh, bao gồm cả y tế tư nhân, Sở Y tế yêu cầu tăng cường truyền thông và giáo dục sức khỏe về phòng chống sốt xuất huyết cho người bệnh và cộng đồng; thực hiện nghiêm hướng dẫn chẩn đoán, điều trị theo quy định của Bộ Y tế; phát hiện sớm, xử trí đúng và chuyển tuyến kịp thời các ca vượt khả năng chuyên môn để hạn chế ca nặng và đe dọa tính mạng.

UBND các xã, phường và đặc khu được đề nghị chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch, đặc biệt với các bệnh có nguy cơ bùng phát cao trong giai đoạn hiện nay như sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi.

Chính quyền cơ sở cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh không chấp hành quy định phòng dịch; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và nâng cao ý thức phòng bệnh. Việc phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để xử lý ổ dịch, huy động nguồn lực tại chỗ và thực hiện hiệu quả nguyên tắc “4 tại chỗ” là yêu cầu bắt buộc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây truyền từ người sang người thông qua muỗi Aedes aegypti. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 4 đến 10 ngày kể từ khi bị muỗi nhiễm virus đốt.

Người bệnh thường khởi phát đột ngột với cơn sốt cao, đau đầu, đau hốc mắt, đau cơ và khớp, kèm theo mệt mỏi toàn thân. Một số trường hợp có thể xuất hiện phát ban, buồn nôn, chán ăn hoặc chảy máu nhẹ ở lợi, mũi.

Khi bệnh tiến triển nặng, người mắc có thể bị thoát huyết tương, trụy tim mạch, rối loạn đông máu dẫn đến sốc và xuất huyết nội tạng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

