Đang chơi trong sân, bé trai bất ngờ bị chó lạ lao vào cắn

Hai vụ trẻ bị chó nghi dại cắn liên tiếp xảy ra ở Đồng Nai. Cùng lúc, nhiều ổ dịch xuất hiện, ngành y tế phải khẩn trương kiểm soát và tiêm phòng cho đàn chó mèo trong khu vực.

Vết thương chi chít trên mặt của một bé trai sau khi bị chó cắn. Ảnh minh hoạ: BVCC.

Mới đây, tại xã Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), một bé trai 6 tuổi bị chó nghi dại cắn gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng mặt.

Theo thông tin từ địa phương, nạn nhân là bé L.T.P., ngụ ấp Bến Nôm 2, xã Thống Nhất. Chiều 8/10, khi đang chơi trước sân nhà, bé bất ngờ bị một con chó lạ chạy đến cắn vào má trái, gây vết thương hở dài khoảng 10 cm, sâu khoảng 2 cm, mí mắt trái có hai dấu răng chó.

Sau khi được người nhà rửa vết thương và sơ cứu tại Trạm Y tế xã Phú Cường, bé P. được chuyển lên tuyến trên để tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại.

Trước đó, tại xã Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng), một bé trai khác tên T.G.B. (7 tuổi) cũng bị chó dại cắn. Con chó này là vật nuôi trong nhà, chưa được tiêm vaccine phòng dại và thường thả rông. Vài ngày trước khi cắn người, con vật có biểu hiện hung dữ, cắn nhau với các chó khác rồi tấn công bé B., gây vết thương ở cẳng chân trái.

Kết quả xét nghiệm xác nhận con chó dương tính với virus dại. Bé B. đã được tiêm đầy đủ huyết thanh và vaccine phòng bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, trong tuần thứ 41 của năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 4 ổ dịch dại trên chó tại các xã, phường Tà Lài, Xuân Đông, Bình Phước và Nghĩa Trung, tăng gấp đôi so với tuần trước và cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Riêng xã Trị An, hệ thống giám sát dịch bệnh cho biết từ cuối tháng 8 đến nay đã phát hiện 6 mẫu đầu chó dương tính với virus dại. Nhiều người dân tại đây cũng đã đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng bệnh sau khi bị chó nghi dại cắn.

Trước diễn biến phức tạp, CDC Đồng Nai yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu và Trạm Y tế xã Trị An tăng cường giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch, phối hợp chặt chẽ với Trạm Chăn nuôi và Thủy sản để kịp thời điều tra, kiểm soát nguồn lây. Đồng thời, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng dại cho đàn chó, mèo, quản lý vật nuôi và tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh.

Cơ quan y tế khuyến cáo người dân khi bị chó hoặc mèo cắn, cào, dù vết thương nhẹ cũng phải đến ngay cơ sở y tế để được tiêm phòng. Khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho chính quyền hoặc thú y địa phương.

Từ đầu năm 2025 đến nay, 30/95 xã, phường của Đồng Nai đã ghi nhận ổ dịch dại, trong đó các điểm nóng gồm Phước Thái (5 ổ), Xuân Bắc (4 ổ), Đồng Tâm (4 ổ), Trị An (4 ổ), Cẩm Mỹ (3 ổ), Sông Ray (3 ổ), Phước Tân (3 ổ) và Bình Phước (3 ổ).