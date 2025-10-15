Ngắm loạt bệnh viện nghìn tỷ mới ở các cửa ngõ TP.HCM

Ba bệnh viện nghìn tỷ đồng tại các cửa ngõ TP.HCM chính thức khánh thành, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và thay đổi diện mạo của hệ thống y tế thành phố.

Năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của TP.HCM, không chỉ ở quy mô đô thị mà còn trong năng lực y tế. Suốt nhiều năm, tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung tâm khiến người dân khu vực cửa ngõ và các tỉnh lân cận phải chấp nhận những bất tiện kéo dài.

Hình ảnh bệnh nhân chen chúc, cơ sở xuống cấp mỗi mùa mưa ngập từng là nỗi ám ảnh. Giờ đây, bức tranh ấy đang dần thay đổi.

Hàng loạt công trình y tế hiện đại với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang vươn lên tại các cửa ngõ thành phố, đánh dấu bước phát triển mới hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ, hiện đại và bền vững hơn.

Biểu tượng y tế xanh phía Đông thành phố

Với vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng , Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tại phía Đông thành phố nổi lên như một biểu tượng của sự kết hợp hài hòa giữa y khoa và kiến trúc xanh. Đây không chỉ là một cơ sở điều trị thông thường, mà là một "bệnh viện chữa lành" theo mô hình tiên tiến từ Singapore.

Thay vì những khối bê tông khô cứng, bệnh viện được thiết kế tràn ngập sức sống với khu cảnh quan xanh mát rộng 6.200 m² được bố trí ngay trên tầng 3. Không gian được ví như một công viên mini trên cao, với lối đi tản bộ và hàng ghế, tạo sự thư thái, xoa dịu người bệnh và thân nhân trong suốt quá trình điều trị.

Khung cảnh hoành tráng của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức - công trình y tế nghìn tỷ mới tọa lạc cửa ngõ phía Đông thành phố. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hơn thế, hàng trăm phòng nội trú với diện tích 25-28 m² đều được thiết kế rộng rãi, số giường ít, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, máy lạnh và cửa kính lớn mở ra tầm nhìn bao quát khu vực Thủ Đức, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Sự đầu tư này còn thể hiện rõ trong chuyên môn với 12 phòng mổ hiện đại tiêu chuẩn quốc tế, cùng hệ thống lọc không khí tiên tiến. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức được kỳ vọng là trung tâm điều trị chuyên sâu hạng I, gánh vác sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho cả người dân thành phố và các tỉnh lân cận vùng Đông Nam Bộ.

Tầm vóc hiện đại của bệnh viện cửa ngõ Tây Bắc

Ở phía Tây Bắc, công trình Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi được xây dựng với vốn hơn 1.854 tỷ đồng . Tòa nhà 13 tầng nổi được khánh thành không chỉ là biểu tượng kiến trúc, mà còn là một tổ hợp công nghệ y tế hiện đại.

Thiết kế bệnh viện được tối ưu hóa để rút ngắn quy trình và thời gian khám chữa bệnh. Nổi bật nhất là sự tích hợp của công nghệ cao, từ hệ thống khí y tế trung tâm, xử lý nước thải đạt chuẩn nghiêm ngặt, đến hệ thống quản lý tòa nhà thông minh.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi với thiết kế ấn tượng, hiện đại và đầy đủ công năng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Điểm nhấn mang tính đột phá, nâng tầm bệnh viện là bãi đáp trực thăng - một hạ tầng quan trọng giúp triển khai cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp bằng đường hàng không, nhất là tại khu vực cửa ngõ thường xuyên ùn tắc.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi được trang bị để làm chủ các kỹ thuật khó, phức tạp như phẫu thuật thay khớp, nội soi can thiệp, phẫu thuật thần kinh cột sống và thậm chí là phẫu thuật sọ não. Với đội ngũ bác sĩ có trình độ sau đại học chiếm hơn 64%, bệnh viện sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức vào đầu năm 2026, đảm bảo phục vụ hơn 600.000 lượt khám mỗi năm.

Hồi sinh từ gian khó

Không kém phần quan trọng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn có vốn 1.895 tỷ đồng , là câu chuyện về sự hồi sinh đầy xúc động. Tòa nhà 12 tầng mới, đi vào hoạt động đã hoàn toàn chấm dứt nỗi ám ảnh ngập nước tận giường bệnh, một "đặc sản" cay đắng của cơ sở cũ suốt nhiều năm.

Giờ đây, thay vì sàn nhà ẩm ướt, người dân được đón tiếp trong một không gian hiện đại với thang cuốn được lắp đặt tại khu khám bệnh. Sự đầu tư này đã giúp bệnh viện giải quyết triệt để tình trạng quá tải, không còn cảnh bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang. Bệnh viện đang tập trung phát triển các mũi nhọn như khoa Lọc thận hiện đại và định hướng mạnh mẽ vào Cấp cứu Chấn thương.

Từ bệnh viện luôn ngập khi mưa lớn, nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn thành bệnh viện khang trang, hiện đại. Ảnh: Duy Hiệu.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn là công trình nhóm A với quy mô 12 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng gần 70.000 m2 trên diện tích đất hơn 44.000 m2. Công trình hoàn thành đảm bảo một khu phức hợp hiện đại với đầy đủ các khoa, phòng, khu chuyên sâu với 1.000 giường bệnh, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Campus y tế đầu tiên của Việt Nam

Đặc biệt, Cụm Y tế Tân Kiên toạ lạc ở xã Tân Nhựt, đang định hình thành một cực y tế mới quan trọng ở cửa ngõ Tây Nam, kết nối trực tiếp TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long. Với quy hoạch tổng diện tích lên tới 73 ha, đây là mô hình campus y tế đầu tiên của Việt Nam, hoạt động theo tiêu chuẩn "Viện - Trường" tiên tiến của thế giới, thể hiện sự đột phá trong tư duy quản lý và phát triển y tế của thành phố.

Từ ruộng đồng, Cụm Y tế Tân Kiên vươn mình trở thành khu phức hợp y tế đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tân Kiên không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là một quần thể hội tụ sức mạnh đa ngành, nơi tọa lạc của Bệnh viện Đa khoa Chấn thương với quy mô dự kiến 1.000 giường; Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã đi vào hoạt động và Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM.

Khuôn viên này còn bao gồm các trung tâm nghiên cứu và đào tạo quan trọng như cơ sở mới của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Pháp y TP.HCM và Trung tâm Xét nghiệm. Cụm Y tế Tân Kiên đóng vai trò chủ lực trong chiến lược y tế vùng, giúp TP.HCM hình thành mạng lưới ba trục mạnh mẽ, giảm áp lực cho nội đô và phục vụ người dân toàn miền Nam.

Sự ra đời của các công trình y tế nghìn tỷ đồng trong năm 2025 không chỉ là thành tựu về hạ tầng, mà còn thể hiện cam kết của TP.HCM trong việc đặt sức khỏe người dân vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển.

Nội dung Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã phác họa rõ tầm nhìn này: Xây dựng thành phố trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của khu vực, gắn y tế với đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trình độ quốc tế.

"Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, chuyên nghiệp hóa mạng lưới cấp cứu ngoại viện. Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hình thành trung tâm y tế chuyên sâu hướng tới mục tiêu là Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN", Báo cáo nhấn mạnh.

Những “cánh cửa” y tế mới được khánh thành trong năm nay chính là bước khởi đầu cho hành trình đó, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung tâm và mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhân văn đến gần hơn với mọi người dân.