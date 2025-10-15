'Thủ phạm' khiến người đàn ông bị gout dù không rượu bia, nước ngọt

Tin rằng nước ép nguyên chất tốt cho sức khỏe, người đàn ông 39 tuổi đã dùng thay thế nước lọc trong suốt một năm dẫn đến tái phát gout 4 lần.

Nước ép trái cây chứa nhiều đường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh gout. Ảnh: Freepik.

Theo Jimu News, anh Lý (39 tuổi) sống tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), vốn mắc bệnh gout nên luôn cẩn trọng trong ăn uống. Anh không bao giờ dùng đồ uống có gas, chỉ uống nước lọc và những loại đồ uống được cho là lành mạnh.

Cách đây một năm, khi phát hiện trên thị trường có loại “nước ép trái cây nguyên chất 100%, không đường, không chất béo”, anh quyết định mua và dùng mỗi ngày. Dần dần, anh thay toàn bộ lượng nước lọc hàng ngày bằng loại nước ép này, với niềm tin chúng có thể giúp anh "tăng cường sức khỏe".

Thế nhưng thói quen tưởng chừng có lợi ấy lại khiến anh phải trả giá. Trong vòng một năm, bệnh gout của anh Lý tái phát tới bốn lần. Mỗi lần cơn đau ập đến, khớp chân và tay sưng tấy, nóng đỏ, đau nhức dữ dội khiến anh không thể đi lại.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đông Hồ (Vũ Hán), anh mới biết nguyên nhân chính khiến bệnh liên tục bùng phát lại xuất phát từ loại nước ép mà anh vẫn tin là tốt cho sức khỏe.

Lượng đường fructose trong nước ép chính là "thủ phạm" đẩy anh vào tình huống nguy hiểm. Dù không thêm đường hay chất béo, nước ép trái cây vẫn chứa hàm lượng fructose cao hơn nhiều so với trái cây tươi. Khi đi vào cơ thể, fructose được gan chuyển hóa nhanh, tiêu thụ nhiều năng lượng (ATP) và thúc đẩy quá trình chuyển hóa purin, dẫn đến tăng sản xuất acid uric. Đồng thời, nó còn làm giảm khả năng đào thải acid uric qua thận. Hai cơ chế này kết hợp khiến nồng độ acid uric trong máu tăng mạnh, tạo điều kiện cho các tinh thể urat lắng đọng ở khớp và mô mềm, gây ra cơn đau gout.

Bác sĩ Quản Nhã Văn, chuyên khoa Nội tiết - Chuyển hóa của bệnh viện, giải thích thêm rằng gout là bệnh viêm mạn tính do rối loạn chuyển hóa purin, dẫn đến sự tích tụ acid uric. Fructose được xem là “phân tử nguy hiểm tiềm ẩn” bên cạnh purin vì nó vừa thúc đẩy quá trình tạo acid uric, vừa làm giảm đào thải, khiến bệnh dễ bùng phát hơn. Một chai nước ép nguyên chất có thể chứa lượng đường tương đương 3-4 quả trái cây, vì vậy người uống nhiều dễ vượt ngưỡng an toàn mà không nhận ra.

Trường hợp của anh Lý là ví dụ điển hình. Anh không uống rượu, không dùng nước ngọt có gas, song lại vô tình hấp thụ quá nhiều fructose từ nước ép dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Bác sĩ Nhã Văn khuyến cáo người có nguy cơ cao hoặc từng bị gout nên hạn chế nước ép, tránh các loại đồ uống chứa siro fructose, siro bắp, hay các sản phẩm “0 đường” vì có thể vẫn chứa chất tạo ngọt nhân tạo. Những loại trái cây nhiều đường như xoài, nhãn, nho, chuối, dưa lưới cũng nên dùng ít.

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để kiểm soát sức khỏe vẫn là uống nước lọc, kết hợp ăn nhiều rau xanh, vận động đều đặn để hỗ trợ chuyển hóa và đào thải acid uric.