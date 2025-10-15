Thói quen hại gan vào buổi sáng, rất nhiều người Việt làm mỗi ngày

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người vô tình duy trì những thói quen buổi sáng có hại cho sức khỏe, đặc biệt là gan.

Ngủ dậy muộn và cuộc sống bận rộn khiến nhiều người lấy đó làm “cái cớ” để bỏ bữa sáng. Ảnh: Shutterstock.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, đảm nhiệm nhiều chức năng sống còn: lọc máu, chuyển hoá dinh dưỡng, sản xuất mật và dự trữ năng lượng. Khi bị tổn thương kéo dài, gan hình thành sẹo (xơ hoá/xơ gan), có thể dẫn tới suy gan hoặc ung thư gan.

Tuy nhiên, một số thói quen kém lành mạnh vào buổi sáng có thể gây áp lực lớn lên gan, khiến cơ quan này phải làm việc vất vả hơn để xử lý.

Uống ngay ly trà đặc, cà phê khi bụng rỗng

Nhiều người có thói quen uống cà phê hoặc trà đặc ngay khi vừa ngủ dậy để tỉnh táo hơn vào buổi sáng. Tuy nhiên, caffeine trong đồ uống này có thể làm tăng gánh nặng cho gan ở một mức độ nhất định.

Theo Healthline, caffeine trong các loại đồ uống này có tác dụng lợi tiểu nhẹ, khiến cơ thể dễ mất nước nếu không được bù đủ nước. Ngoài ra, uống khi bụng rỗng có thể kích thích tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào hoặc khó chịu.

Người có bệnh gan hoặc dạ dày mạn tính nên đặc biệt hạn chế. Tốt nhất, bạn nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để bù nước, rồi mới dùng cà phê hoặc trà sau bữa sáng, khi cơ thể đã ổn định hơn.

Không uống nước hoặc uống rất ít nước

Theo Times Now News, sau một đêm dài, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mất nước, máu trở nên cô đặc. Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy vào sáng sớm không chỉ tác dụng bổ sung nước cho cơ thể mà còn loại bỏ một số chất thải và độc tố ra ngoài cơ thể hiệu quả.

Trong khi đó, gan là hệ thống lọc của cơ thể nên nó cần đủ nước để tiết ra nước tiểu - chất thải chính giúp cơ thể bài tiết các chất không mong muốn. Cơ thể ở trong tình trạng thiếu nước trong thời gian dài dễ dẫn đến tổn thương gan.

Vì vậy, bằng cách bổ sung nước khi vừa thức dậy, bạn hỗ trợ gan hiệu quả trong việc duy trì sự cân bằng bên trong và sức khỏe của cơ thể.

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy để tỉnh táo hơn, nhưng đây là điều nên bỏ. Ảnh: Indiaexpress.

Không ăn sáng

Nhiều người có thói quen ngủ muộn nên thường vội vàng vào buổi sáng và bỏ qua bữa ăn đầu tiên trong ngày. Tuy nhiên, sau một đêm dài, cơ thể đã sử dụng hết năng lượng dự trữ, dạ dày trống rỗng và cần được nạp dinh dưỡng để khởi động hoạt động trao đổi chất.

Việc không ăn sáng khiến đường huyết giảm, cơ thể buộc phải huy động glycogen dự trữ trong gan để tạo năng lượng. Quá trình này diễn ra thường xuyên sẽ khiến gan phải làm việc quá mức, lâu dài dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Theo các chuyên gia, bỏ bữa sáng cũng làm giảm độ nhạy insulin, gây mất cân bằng đường huyết và làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) cùng các rối loạn chuyển hóa khác.

Nhịn tiểu

Theo Hindustan Times, nhiều người có thói quen ngủ nướng vào buổi sáng, đặc biệt là vào ngày nghỉ. Thậm chí, dù đã thức dậy, họ vẫn cố nhịn tiểu vì không muốn ra khỏi giường. Thực tế, đây là thói quen gây hại cho gan.

Sau một đêm, khi bàng quang đầy nước tiểu, bạn sẽ có cảm giác muốn bài tiết ra ngoài. Hành động nhịn tiểu gây nguy hiểm đối với cơ thể. Chất độc không được bài tiết ra ngoài kịp thời sẽ tích tụ, khiến gan không kịp bài tiết, dẫn đến tổn thương lâu dài.

Ngoài ra khi nhịn tiểu, các dây thần kinh giao cảm cũng bị kích thích. Khả năng di chuyển của gan bị suy giảm khiến lực cản của các mạch máu tăng lên, dẫn đến sự gia tăng hàm lượng gốc tự do trong gan, cuối cùng làm tổn thương cơ quan này.