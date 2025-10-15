TP.HCM muốn đầu tư cho bác sĩ nội trú

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng cần có chính sách đầu tư và chế độ đãi ngộ phù hợp để phát triển đội ngũ bác sĩ nội trú, hướng tới nền y tế chất lượng cao.

Bác sĩ nội trú thường được xem là lực lượng tinh hoa trong ngành Y. Ảnh: Duy Hiệu.

Trả lời phóng viên tại họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, người phát ngôn của Đại hội, cho biết thành phố luôn coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Theo ông, trong hệ thống nhân lực ngành y của bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là những nước có nền y học phát triển, đội ngũ bác sĩ nội trú luôn được xem là lực lượng tinh hoa.

Đây là những người được tuyển chọn khắt khe nhất trong số các sinh viên ưu tú của ngành y. Việc trúng tuyển vào các trường y hàng đầu như Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch hay Đại học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) vốn đã rất khó, nhưng trong số đó, chỉ khoảng 10% sinh viên xuất sắc mới có cơ hội trở thành bác sĩ nội trú.

Trải qua quá trình đào tạo và rèn luyện khắc nghiệt, đội ngũ này tích lũy được năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng vững vàng và sau này chính là lực lượng nòng cốt, các chuyên gia đầu ngành của y tế Việt Nam.

“Họ là nguồn nhân lực quý giá, cần được nuôi dưỡng và phát triển bền vững. Do đó, việc ngành y đề xuất chính sách đãi ngộ đặc biệt dành cho bác sĩ nội trú là hoàn toàn hợp lý”, ông Đức nhấn mạnh.

Bác sĩ nội trú là những sinh viên y khoa trúng tuyển chương trình đào tạo sau đại học kéo dài 3 năm, trong đó học viên vừa học lý thuyết vừa trực tiếp tham gia khám và điều trị tại bệnh viện. Theo quy định hiện hành, bác sĩ nội trú không được hưởng lương mà phải đóng học phí cho toàn bộ khóa học. Bộ Y tế và các bệnh viện nơi học viên thực hành có hỗ trợ một khoản trợ cấp nhất định, tuy nhiên mức hỗ trợ này hiện còn thấp so với nhu cầu sinh hoạt và học tập.

Người phát ngôn Đại hội cho biết hiện thành phố đang chờ ngành y hoàn thiện các đề xuất để có cơ sở xây dựng và trình quy trình chính sách phù hợp, thuyết phục được Hội đồng và Ủy ban Nhân dân TP.HCM xem xét, phê duyệt.

Ông nhấn mạnh khi các chính sách hỗ trợ được hoàn thiện và đưa vào thực hiện, sẽ tạo nền tảng để TP.HCM phát triển đúng định hướng, trở thành trung tâm chuyên sâu về y học, khoa học sức khỏe và dịch vụ y tế của khu vực. Việc này không chỉ giúp thành phố thu hút bệnh nhân quốc tế đến điều trị, kết hợp du lịch y tế, mà còn góp phần hạn chế tình trạng người dân ra nước ngoài khám chữa bệnh, qua đó giữ lại và thu hút thêm nguồn ngoại tệ.

“Bên cạnh giáo dục, việc quan tâm, đầu tư cho nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế chính là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững”, ông nói thêm.

Trước đó, chiều 14/10, trong phiên thảo luận tổ thuộc khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bày tỏ niềm tin rằng đội ngũ bác sĩ Việt Nam có trình độ cao, và việc để y tế TP.HCM vươn tầm khu vực, tiến tới đẳng cấp quốc tế là hoàn toàn khả thi.

Tuy vậy, để đạt được mục tiêu này, theo ông, thành phố cần có chiến lược đầu tư bài bản và lâu dài cho nguồn nhân lực y tế. Hiện nay, sinh viên theo học chương trình bác sĩ nội trú phải tự chi trả chi phí đào tạo khá lớn, trong khi trước đây họ từng được hưởng lương như bác sĩ đang công tác.

Từ thực tế đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề xuất thành phố xem xét xây dựng cơ chế tài chính đặc thù để hỗ trợ chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, coi đây là một khoản đầu tư chiến lược cho nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Ông nhấn mạnh: “Đầu tư cho bác sĩ nội trú chính là đầu tư cho tương lai của ngành y tế TP.HCM”.